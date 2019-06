Caldo sinonimo di zanzare | i sintomi che potrebbero indicare un’allergia alle loro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Un piccolo punto rosso accompagnato da un prurito sono iche la maggior parte delle persone sperimenta dopo la puntura di una zanzara. Alcune persone addirittura notano a malapena una reazione. Per alcune persone, invece, le punture di zanzara possono aggravarsi da un semplice fastidio ad una grave reazionergica, nota come sindrome di Skeeter. Le persone più a rischio per una grave reazione includono cocon immunodeficienza, bambini e persone che visitano aree conautoctone a cui non sono state esposte in precedenza, secondo i ricercatore dell’University of Manitoba, in Canada. “Quando pungono, non solo bucano la pelle, ma iniettano lasaliva”, ha spiegato ad AccuWeather la Dott.ssa Karen McKenzie, direttrice di entomologia di DynaTrap, un’azienda che produce dispositivi repellenti per insetti e altri insetti volanti senza sostanze chimiche. La saliva aiuta ...