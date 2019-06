Calciomercato Real Madrid | è il giorno di Luka Jovic | “Ho fatto la scelta migliore”

Calciomercato Juventus - è sfida col Real Madrid per il top player da sogno : Calciomercato Juventus – L’intenzione del club bianconero, rimane quella di creare una squadra in grado di vincere la Champions Leauge. E’ questo il vero obiettivo della famiglia Agnelli, riportare la Juventus sul tetto d’Europa. Dopo aver sfiorato l’impresa più volte con Allegri in panchina nelle scorse stagioni, ora si è deciso di cambiare guida tecnica. […] More

Calciomercato Juventus - dalla Francia : Marcelo via dal Real - bianconeri attenti : Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese ...

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Per Pogba il Real Madrid avrebbe pronti 168 milioni' : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo AS, è diventato il primo obiettivo di Zidane per rinforzare i blancos che, nei giorni scorsi, hanno chiuso l’affare Hazard per 130 milioni di euro. L’offerta del Real Madrid per Paul Pogba Così dalla Spagna è pronta a partire l’offensiva finale per Pogba. Anzi l’operazione sarebbe già scattata la ...

Calciomercato Real Madrid - ufficiale il passaggio di Hazard ai Blancos [VIDEO] : Calciomercato Real Madrid – Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Eden Hazard con una nota sul proprio sito e un post su Instagram. Affare chiuso per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Hazard, attaccante belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e sarà presentato il prossimo 13 giugno allo stadio Bernabeu dopo aver superato le tradizionali visite mediche. #WelcomeHazard pic.twitter.com/6CvH9LHXSy — ...

Calciomercato PSG - Mbappé sogna il Real Madrid : i blancos però non hanno intenzione di esporsi : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto percepire alla proprietà di volersi trasferire al Real Madrid, trovando però un muro dall’altro lato Il Real Madrid potrebbe essere la prossima destinazione di Kylian Mbappè, l’attaccante francese infatti sogna di trasferirsi in Spagna e lo ha fatto capire anche al Paris Saint-Germain. LaPresse/EFE Lo sceicco Nasser però ha scelto di fare orecchie da mercante, dal momento che ...

Calciomercato Inter - si pesca dal Real : tra il ritorno di Kovacic e il sogno Asensio : Filo diretto Inter-Real Madrid. Il mercato faraonico che avrebbero in mente i blancos, con l’arrivo recente di Jovic, potrebbe lasciare qualcuno ai margini. Tra questi ce ne sarebbero due che potrebbero finire, appunto, ai nerazzurri. E’ Gianluca Di Marzio a rivelarlo in apertura di “Calciomercato l’originale”. Secondo quanto riferisce il noto giornalista, oggi i dirigenti dell’Inter sono stati nella ...

Calciomercato Napoli : James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? : Calciomercato Napoli: James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? Dopo un anno di voci che si rincorrevano, ora è ufficiale: James Rodriguez non è stato riscattato dal Bayern Monaco. Nonostante le due buone stagioni passate in Baviera, per l’asso colombiano i tedeschi non hanno esercitato l’opzione per il riscatto dopo il prestito biennale, con il trequartista che fa dunque ritorno al Real Madrid, club detentore del ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - un difensore per il Lecce - i nomi per Lazio e Torino : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

Calciomercato - primo colpo Real Madrid : "l'ammazza-Inter" Jovic dall'Eintracht per 65 milioni - ora Hazard : L'ammazza Inter per Zinedine Zidane. È ufficiale il passaggio di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito web. Il 21enne attaccante serbo ha firmato con i Blancos un contratto fino al 30 giugno 2025, e il costo d

Calciomercato Napoli - si guarda in casa Real Madrid : Hernandez - Ceballos e Llorente gli obiettivi : Calciomercato Napoli – Il Napoli programma già la prossima stagione. Si riparte da Ancelotti con l’obiettivo di migliorarsi. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico dei colpi di spessore durante la prossima sessione di Calciomercato. Dopo l’operazione Di Lorenzo, con il terzino dell’Empoli arrivato in Campania per 9 milioni di euro, Giuntoli guarda in Spagna e precisamente in casa Real Madrid: tre gli obiettivi ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’idea del Milan per il centrocampo - la Lazio cambia le fasce - il mega scambio tra Real Madrid e Manchester United : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. IDEA Milan centrocampo – Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da ...

Calciomercato Real Madrid - i blancos ci provano : mega scambio con lo United - proposti tre calciatori per convincere Pogba : Non lo ha mai mollato e non ha intenzione di farlo. Il Real Madrid vuole Paul Pogba, è risaputo, e ci sta provando in tutti i modi. Secondo il ‘Times‘ i blancos avrebbero adesso in mente un’altra “tattica” per portare a provare il francese in Spagna. Florentino Perez è pronto a mettere sul tavolo tre nomi: Bale, Keylor Navas e James Rodriguez come pedina di scambio per il centrocampista. Per il quotidiano ...

Calciomercato Real Madrid - As : “Prossima settimana la presentazione di Hazard” : Calciomercato Real Madrid – E’ il nome che si è fatto con insistenza per mesi e che, secondo As, già da un po’ è arrivato alla sua conclusione: dalla Spagna sono convinti che l’accordo tra Eden Hazard e il Real Madrid sia stato già raggiunto, per l’ufficialità si attende soltanto la finale di Europa League di questa sera. Secondo il quotidiano spagnolo, la prossima settimana il talento belga dovrebbe essere ...