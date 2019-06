Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri | “amo la Serie A! Conte miglior

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si infiamma ildell’ai: il bomber belga dichiara di amare laA e di ritenereilallenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, l’attaccante del Manchester United glissa, rimandando ogni decisione als uo procuratore, nonostante spieghi che abbia ben chiaro in mente cosa vorrebbe fare: “ho un contratto con il Manchester United. Parlerò con il mio club e con il mio agente Federico Pastorello per prendere la decisionee. Ora voglio godermi le vacanze con la mia famiglia. So quello che farò, ma non voglio dirlo, vedremo”. Lsse/Reuters Insomma,o non ...

FabrizioRomano : #Inter incontro con l’agente di Agoumé e trattativa sempre più spedita verso la conclusione positiva, il giovane cl… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, incontro in corso con il #Sochaux per #Agoume ???? - MarcoBarzaghi : #Lukaku in esclusiva a @Sport_Mediaset 'Conte il migliore, ho già preso la mia decisione' #Inter #calciomercato -