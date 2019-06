Calciomercato Bari | chi resta e chi parte | la situazione reparto per reparto DETTAGLI

Calciomercato Bari - asse caldo con il Parma : si sognano i colpacci Ceravolo e Baraye : Calciomercato Bari – Sarà tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C. Dopo il fallimento, il Bari è ripartito dalla D con il nuovo patron De Laurentiis ed è adesso intenzionato a conquistare subito la cadetteria dalla porta principale. Budget importante, mercato che sarà altrettanto ricco di colpi. Tra i nomi fatti, ce ne sono due che stuzzicano molto le fantasie dei tifosi. Il Corriere dello Sport odierno propone ...

Calciomercato Bari - si balla sulle punte : non solo Antenucci - occhi su Dionisi e Mazzeo : Calciomercato Bari – Dopo la promozione in Serie C il Bari fa veramente sul serio con l’obiettivo di conquistare una nuova promozione, non sarà di certo facile con tante altre squadre che iniziano il campionato con lo stesso obiettivo. Ma il club del presidente De Laurentiis è sicuramente una seria candidata e sarà grande protagonista anche sul mercato. L’intenzione è chiara, piazzare un colpo veramente importante in ...

Calciomercato Bari - attaccante e portiere le priorità : Antenucci e Frattali idee concrete : Calciomercato Bari – Il Bari inizia a programmare il futuro. Il presidente Luigi De Laurentiis pensa in grande e guarda in Serie A per l’attacco e la porta. Per quanto riguarda il reparto avanzato, oltre ai tanti esterni in rosa (Simeri, Floriano, Negli) si cerca una prima punta esperta. Il sogno è Mirko Antenucci, attaccante della Spal, ma la concorrenza è forte. Per la porta vicino il ritorno di Marfella dopo il prestito ...

Calciomercato Bari - sarà rivoluzione : tra confermati e nuovi acquisti : Calciomercato Bari – Cavalcata impressionante del Bari che ha disputato una stagione molto importante nel campionato di Serie D che si è conclusa con la promozione in Serie C, adesso l’obiettivo è confermarsi anche in terza categoria, non sarà di certo facile considerando altre piazze molto importanti che saranno ai nastri di partenza nella prossima stagione. sarà rivoluzione come riporta il ‘Corriere dello Sport’. ...

Calciomercato Bari - il punto : l’obiettivo è sfoltire - scatta anche l’ora di Brienza : Dopo il fallimento, il Bari è ripartito con entusiasmo. Insediamento di De Laurentiis nella proprietà e dominio del girone I di Serie D, ma non ci si vuole fermare. Grossi investimenti saranno fatti per recitare un ruolo da protagonista anche in un difficilissimo raggruppamento meridionale di Serie C. E’ chiaro che, per rendere competitiva la squadra, dovrà essere messa in atto una mezza rivoluzione, andando a prendere calciatori di ...