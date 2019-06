Caduta Froome | la dinamica del terribile incidente | niente Tour de France per il

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019)deper Chris: la sospetta frattura del bacino rovina la stagione del corridore del Team INEOS Il mondo del ciclismo e i tifosi di Chrisnello specifico sono in allarme da qualche ora, da quando il Team INEOS ha confermato ladel ciclista britannico nella ricognizione di questa mattina della quarta tappa del Giro del Delfinato, la cronometro di 26km di Roanne. AFP/LaPresse Il ciclista del Team INEOS sembra essere ‘affezionato’ alle cadute in ricognizione: anche lo scorso anno nelle prime tappe del Giro d’Italia era stato protagonista di uno scivolone durante in allenamento, che però poi in qualche modo gli ha portato fortuna, vista la sua vittoria. Questa volta, però,potrebbe essere meno fortunato: ladel britannico sembra essere grave. Il ciclista del Team INEOS è andato a sbattere violentemente contro un ...

