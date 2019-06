Brescia | al via i lavori di rifacimento dello stadio “Mario Rigamonti” | il nuovo impianto ...

Per il Rigamonti c’è solo il Brescia : in 5 giorni il via ai lavori : Bando Rigamonti Brescia – Il Brescia Calcio è l’unico soggetto interessato allo stadio “Mario Rigamonti”. Dalla Loggia fanno sapere che è pervenuta una sola offerta per l’impianto. Ora, scrive “Il Corriere della Sera” bisogna partire con i lavori, ma due assessori assicurano che la commissione darà le autorizzazioni entro una settimana. Le operazioni prevedono il […] L'articolo Per il Rigamonti c’è solo il Brescia: in 5 giorni il via ...

Chi seguirà Brescia e Lecce in Serie A? Al via i Playoff Serie B su DAZN : Brescia e Lecce si sono già guadagnate la promozione in Serie A, ma a loro può unirsi un’altra squadra che uscirà dai Playoff. Il primo turno inizia proprio stasera: la prima sfida vedrà una di fronte all’altra Spezia e Cittadella, mentre si prosegue poi domani con Verona e Perugia. Chi uscirà vincente dalle due gare […] L'articolo Chi seguirà Brescia e Lecce in Serie A? Al via i Playoff Serie B su DAZN è stato realizzato da ...

Sensuali - in viaggio o al lavoro : Brescia celebra le donne attraverso la fotografia : Sensuali, in viaggio o al lavoro: la terza edizione del Brescia Photo Festival - rassegna internazionale di fotografia con la direzione artistica di Renato Corsini, che si terrà a Brescia da giovedì 2 a domenica 5 maggio 2019 - celebra tutti i lati della femminilità.Promosso da Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Ma.Co.f. - Centro della fotografia italiana, esplorerà per quattro giornate molteplici aspetti ...

Serie B - il Lecce vince e agguanta il Brescia al primo posto : al Via del Mare è 1-0 : Lecce - Il Lecce fa sua la partita della vita e vince lo scontro diretto con il Brescia . I salentini, dopo la superiorità numerica per l'espulsione di Sabelli in apertura di ripresa, hanno la meglio ...

Lecce-Brescia 1-0 - un gol di Tabanelli fa esplodere il “Via del Mare”. I salentini agganciano in testa le rondinelle [FOTO] : 1/20 Renato Ingenito/LaPresse ...