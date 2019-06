Bologna: lei lo rifiuta e lui la perseguita per mesi minacciando di sfregiarla, infine la stupra (Di mercoledì 12 giugno 2019) La terribile storia di soprusi e violenza arriva da Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove l’altra notte i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, un 35enne già conosciuto alle forze dell'ordine. Nonostante la 35enne avesse ormai una relazione stabile con un altro uomo e persino un figlio, lui la perseguitava continuamente. (Di mercoledì 12 giugno 2019) La terribile storia di soprusi e violenza arriva da Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove l’altra notte i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, un 35enne già conosciuto alle forze dell'ordine. Nonostante la 35enne avesse ormai una relazione stabile con un altro uomo e persino un figlio, lui lava continuamente.

Si erano conosciuti da giovani molti anni fa e tra di loro era nata un'amicizia, poi le loro strade si erano divise e ognuno aveva proseguito la sua vita. Improvvisamente però, circa un anno fa, lui si è rifatto vivo iniziando a mostrare un interesse sempre crescente per lei nonostante la donna avesse ormai una relazione stabile con un altro uomo e persino un figlio. Quando ha capito che lei non ne voleva sapere niente, quelle attenzioni si sono trasformate in un incubo. Lui ha iniziato a perseguitarla e per mesi l'ha seguita continuamente, tentando approcci di natura sessuale. Infine sono scattate le minacce e le aggressioni sfociate poi in uno stupro. Come ricostruisce il Resto del Carlino, è la terribile storia di soprusi e violenza che arriva da Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove l’altra notte i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, un cittadino tunisino di 35 anni regolare in Italia.