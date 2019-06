Bleeding Edge | un nuovo video di gameplay ci consente di dare uno sguardo alla modalità

E3 2019 : Bleeding Edge - prova : Tutti quelli che si aspettavano un nuovo action con una forte componente narrativa sono rimasti un po' spiazzati dall'annuncio di Bleeding Edge. La nuova produzione di Ninja Theory, infatti, sembra essere piuttosto lontana da quanto lo sviluppatore inglese ha fatto finora.Coloro che hanno subito gridato allo scandalo, accusando Microsoft di aver stravolto il DNA dello studio, dovrebbero però ricredersi. Non ci troviamo di fronte ad un nuovo ...

E3 2019 : Ninja Theory conferma ufficialmente il suo fuori di testa Bleeding Edge : Dopo averci dato un assaggio dell'attesissimo RPG di Obsidian, The Outer Worlds, i ragazzi di Ninja Theory sono saliti sul palco della conferenza E3 2019 di Microsoft per presentare ufficialmente il loro Bleeding Edge.Si tratta di un frenetico action in terza persona con componente multigiocatore, il tutto condito con un stile decisamente sopra le righe. Il titolo sarà disponibile in versione alpha dal 27 giugno e sarà disponibile al lancio con ...

