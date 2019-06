BITTER SWEET | anticipazioni puntata di giovedì 13 giugno 2019

tvsoap

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– ingredienti d’amore di13: Deniz annuncia telefonicamente a Ferit di essersi invaghito di una ragazza con la quale trascorrerà la serata. Nazli spiega ad Asuman e Fatos che il suo nuovo lavoro le dà dei problemi a causa del pessimo carattere di colui che l’ha ingaggiata e che in giornata uscirà insieme a Deniz. Al loro incontro, i due vanno in una casa di cura per animali e Deniz rimane molto colpito dalle tante qualità di Nazli, con la quale poi passa tutta la serata. Bulut è contento perché sua madre Zeynep intende invitare Nazli alla cena alla quale parteciperanno anche Ferit e Demir. Poi i quattro, per chiudere la piacevole serata, si recano da Deniz e in questo modo Nazli viene a scoprire che il famoso zio di Bulut è proprio il suo nuovo amico! Potete leggere l'articolodi ...

Debra__Yb : Ma quindi lo guardate questo programma il pomeriggio... Pensavo non lo conoscesse nessuno, ma com'è? Bitter sweet i… - MariaGr67429100 : @davidemaggio Bitter sweet, non è paragonabile a cherry season . È una storia diversa. Il protagonista principale m… - Elisabetta_90 : Bitter sweet uguale e Cherry season con la stessa rincoglionita ma almeno gli attori cambiamoli no?! -