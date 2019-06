Bitter Sweet Anticipazioni 12 giugno | ottimi ascolti per la soap ma

Bitter Sweet - anticipazioni al 13 giugno : Nazli e Deniz escono insieme : Nuovo spazio dedicato alle entusiasmanti vicende della nuova serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che tengono compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Questo sceneggiato narra la storia d’amore tra Nazli un’aspirante ristoratrice, e Ferit un freddo manager. Le anticipazioni relative alla quarta puntata ci dicono che l’aspirante cuoca, dopo aver avuto l’ennesimo scontro con il suo ...

Bitter Sweet - spoiler fino al 21 giugno : il nipote di Ferit viene affidato agli zii : Nonostante siano passati soltanto due giorni dalla messa in onda su Canale 5, la nuova soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, composta da 26 episodi nella versione originale, è già molto seguita. Anche la prossima settimana, le avventure di Nazli e Ferit saranno abbastanza movimentate. Purtroppo gli spoiler non sono affatto piacevoli, perché il piccolo Bulut, dopo aver perso i suoi genitori a causa di un terribile incidente stradale, ...

Anticipazioni Bitter Sweet - trama puntate dal 17 al 21 Giugno 2019 : Il Dramma di Bulut! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama puntate dal 17 al 21 Giugno 2019: Nazli decide di licenziarsi come cuoca di Ferit. Anche Deniz è molto attratta dalla giovane e fa di tutto per stare con lei. Si prospetta un triangolo amoroso? La soap “Bitter Sweet”, in onda tutti i giorni su Canale 5, inizia ad entrare nel vivo. Dopo aver fatto la prima conoscenza della protagonista Nazli, scopriamo adesso quali sono le difficoltà che sta vivendo per farsi ...

Bitter Sweet - INGREDIENTI D'AMORE/ Anticipazioni 11 e 12 giugno : Nazli ubriaca e... : BITTER SWEET INGREDIENTI D'AMORE, Anticipazioni 12 e 11 giugno: tra Nazli e Ferit, galeotta potrebbe essere una festa per l'amore.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di mercoledì 12 giugno 2019: Un evento mondano di grande importanza si svolgerà a breve a Istanbul: si tratta dei festeggiamenti per celebrare le buone relazioni tra Giappone e Turchia… Nazli è stata invogliata dalla sua insegnante a prendere parte all’evento giapponese, in modo da fare pratica e conversare in quella lingua… Nazli non sa che ai festeggiamenti ...

Bitter Sweet Anticipazioni turche : un lutto nelle trame della prima settimana di messa in onda : La settimana di debutto della soap si chiude con un tragico incidente in cui due dei protagonisti della soap perderanno la vita.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore/ Anticipazioni 11 e 12 giugno : un incidente... : Bitter Sweet Ingredienti d'amore, Anticipazioni 11 giugno: Nazli perde il lavoro dopo il primo confronto con il capo Ferit?

Bitter Sweet Anticipazioni 12 giugno 2019 : Una festa imbarazzante per Nazli e Ferit : Nazli accetta di andare a una festa in onore della cultura giapponese ma uno spiacevole inconveniente rischia di rovinare la serata. Per fortuna c'è Ferit!

Bitter Sweet Ingredienti d’amore dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Bitter Sweet Ingredienti D’AMORE dove vedere streaming. Da lunedì 10 giugno 2019 arriva su Canale 5 la nuova soap opera turca campione d’ascolti. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI Bitter Sweet Ingredienti d’amore dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate di Bitter Sweet Ingredienti d’amore andranno in onda su Canale 5 tutti i giorni da ...

Bitter Sweet repliche : dove rivedere le puntate della soap opera turca : repliche Bitter Sweet: dove rivedere le puntate della soap opera Bitter Sweet vi ha sorpreso e volete rivedere le puntate che vi siete persi per un motivo o per l’altro? Niente paura: ormai è possibile recuperare qualsiasi messa in onda grazie a Internet, e se siete dotati anche solo di uno smartphone o di un […] L'articolo Bitter Sweet repliche: dove rivedere le puntate della soap opera turca proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv 10 giugno 2019 : trionfo per Grande Fratello - Bitter Sweet bene : Ascolti tv 10 giugno 2019: la finale del Grande Fratello vince la serata, i complimenti del direttore di Canale 5 a Barbara d’Urso La finale del reality show di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso ha chiuso in bellezza. La vittoria di Martina Nasoni nella serata piena di colpi di scena ha fatto registrare alla […] L'articolo Ascolti tv 10 giugno 2019: trionfo per Grande Fratello, Bitter Sweet bene proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet Anticipazioni 11 giugno 2019 : Furto a casa di Ferit : Asuman trafuga qualcosa dalla stanza di Ferit. Nazli perderà il lavoro a causa del Furto di sua sorella?

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore/ Anticipazioni 11 giugno : 100 euro nella mente di.. : Bitter Sweet Ingredienti d'amore, Anticipazioni 11 giugno: Nazli perde il lavoro dopo il primo confronto con il capo Ferit?

Bitter Sweet - trame 11 e 12 giugno : il piccolo Bulut fa incontrare la cuoca e lo zio : Appuntamento con le anticipazioni della nuova soap 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, riguardanti ciò che accadrà martedì 11 giugno e mercoledì 12 giugno 2019 su Canale 5, nel consueto orario delle 14,45. Nazli, una giovane aspirante cuoca, a causa delle difficoltà economiche, è costretta a trovare lavoro e riuscirà ad ottenere un posto come cuoca personale di un ricco uomo d’affari, Ferit Aslan. L’uomo è maniaco dell’ordine e Nazli mal ...