Berlusconi | il 25 Consiglio nazionale su riorganizzazione Fi I primi nomi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Chi dovra' sedersi al tavolo con Salvini? Chi dovrebbe preparare le liste in caso di elezioni anticipate? Chi deve andare in tv per Forza Italia? Sono alcuni dei nodi che agitano Forza Italia, anche perche' sul tavolo del partito c'e' una simulazione secondo la quale Lega e Fdi insieme prenderebbero quasi tutti i collegi. Al momento Silvioha indicato la strada: unper modificare lo statuto e prevedere una squadra di tre 'big' o di cinque per gestire la fase di transizione. Il Cavaliere stesso definisce l'operazione "una rivoluzione".Il pranzo di oggi a palazzo Grazioli tra Silvioe una ventina di big azzurri (assente il numero due del movimento Antonio Tajani) ha avviato quel rinnovamento del partito, più volte annunciato e mai realizzato fino ad ora, reso ormai necessario dopo il flop alle europee. Il totone è già partito: tra i ...

