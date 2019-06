Belen Rodriguez Foto | le immagini in costume fanno perdere la testa ai fan

Belen Rodriguez lascia Tu sì que vales? Chi potrebbe sostituirla : Belen Rodriguez via da Tu sì que vales? I nuovi progetti in Rai Una volta Piero Chiambretti presentava Grand Hotel Chiambretti con il sottotitolo di ‘Gente che va e gente che viene’. E’ proprio esemplificativo per ciò che concerne il mondo dello spettacolo e i programmi che vanno a comporre quel magico mondo che è la televisione. Sanremo si rinnova così come i contenitori estivi di Rai1 che ogni anno sono condotti da facce ...

Notte della Taranta - Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla conduzione : gli intellettuali lanciano un "appello alla dignità" : Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla Notte della Taranta e gli intellettuali lanciano un "appello alla dignità". Ha scatenato polemiche la decisione di Rai2, confermata dal direttore Carlo Freccero, di affidare la conduzione del backstage del Concertone salentino alla coppia d'oro del gossip, tanto che 18 tra docenti universitari e artisti hanno sottoscritto un documento che accusa la Fondazione Notte della Taranta, di ...

Belen Rodriguez/ Stefano De Martino e la foto del lato B della moglie : 'paradiso' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino protagonisti di siparietti hot su Instagram: lui pubblica la foto del lato B della moglie e...

Notte della Taranta - proteste per la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino : È una protesta piuttosto veemente quella che stanno mettendo su un gruppo di intellettuali contro la presenza di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sul palco del festival simbolo della musica salentina: La Notte della Taranta. Alcuni artisti e docenti universitari hanno firmato l'"Appello alla dignità", un documento redatto per chiedere che non siano i protagonisti del gossip nostrano i volti della manifestazione nel 2019. Il direttore di Rai ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - intellettuali in campo per levargli la Notte della Taranta su Rai 2 : intellettuali contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è stata chiamata da Rai2 (ancora non in via ufficiale) per condurre il backstage del Concertone della Notte della Taranta. Ad opporsi universitari. docenti e artisti che hanno sottoscritto il documento intitolato "Appello alla dign

Belen Rodriguez nuda nel letto : la foto hot su Instagram : Belen Rodriguez hot su Instagram. nuda nel letto, con un lenzuolo bianco che copre i punti strategici e abbracciata a un mazzo di fiori. Così la sexy argentina si presenta su Instagram. «Amanecer a Elvissa» (Alba a Ibiza, ndr) scrive, condividendo le immagini dal letto disfatto, che fanno pensare a un risveglio dolcissimo insieme a Stefano De Martino. A Ibiza con il marito e il figlio Santiago, Belen si gode questo momento di grande serenità ...

Belen Rodriguez criticata su IG per le foto in vacanza : 'Basta sei madre' : Le vacanze di Belen Rodriguez a Ibiza, sono iniziate all'insegna della sensualità: la soubrette, infatti, ha cominciato a pubblicare su Instagram i primi scatti dalla lussuosa villa che ha affittato per sé e la sua famiglia per tutta l'estate. A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, però, sono state soprattutto le foto nelle quali l'argentina appare coperta esclusivamente da un mazzo di fiori: se da un lato c'è chi ha apprezzato ...

Belen Rodriguez incinta? Il pancione prende forma : In una delle sue stories di Instagram, Belen mostra un pancino sospetto quasi a confermare le voci che sarebbe di nuovo in dolce attesa. Da quando sono tornati insieme non si parla di altro: del probabile nuovo bebè in arrivo in casa DeMartino-Rodriguez. Ovviamente la coppia non ha rilasciato nessuna conferma in merito, forse per scaramanzia, ma gli indizi ci sono tutti.-- Intanto sia Belen che Stefano hanno da sempre ...

