Beautiful Boy | due grandi attori per un film che non si sottrae ai clichés dei film sulla

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Hitchcock diceva che ci sono due situazioni impossibile daare in modo credibile: il sesso e la preghiera. Aggiungerei un terzo caso: l'atto di drogarsi e in generale le storiedroga. Al cinema risultano sempre ricattatorie, con le immagini voyeristiche d'un attore che s’infila un ago nella vena simulando qualcosa a metà tra l’estasi e lo shock emotivo. E poi di solito si tratta di melodrammi ad alto tasso di emotività, trascinati negli alti e bassi del protagonista, che prima sprofonda nel tunnel della droga, poi ne esce, poi ci ricasca. Sullo sfondo i familiari, alle prese col loro dolore. È difficilissimo sottrarsi a questo genere di retorica e a degli snodi narrativi obbligati. Perciò il sottogenere “droga” ha mietuto vittime illustri, dall’Otto Preminger de L’uomo dal braccio d’oro, una pellicola che negli anni Cinquanta fece epoca ma oggi è datatissima, ...

