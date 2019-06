Barbara d’Urso non ci sta | “Pamela Prati ci ha chiesto decine di migliaia di euro”

Pamela Prati fa una domanda a Barbara d’Urso : “Perché a Live…?” : Barbara d’Urso prima di Live: la domanda di Pamela Prati Pamela Prati, in questi mesi, ha fatto discutere per via del bluff inerente al suo matrimonio con Caltagirone. E a tal proposito oggi ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Chi, facendo delle rivelazioni choc. Ma non è finita qua perchè in questa circostanza Pamela Prati ha colto la palla al balzo anche per fare una domanda a Barbara d’Urso, la quale a ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso finisce : Mediaset cambia programma : Barbara d’Urso va in ferie, Pomeriggio Cinque chiude: Mediaset cambia la programmazione Andrà in onda dopodomani, venerdì 14 giugno, l’ultima puntata della stagione 2018-2019 di Pomeriggio Cinque, il rotocalco della rete ammiraglia Mediaset firmato Videonews, condotto dall’instancabile Barbara d’Urso, che da lunedì prossimo, dunque, non sarà più in onda. E per rimediare all’assenza di Pomeriggio 5, come ogni anno ...

Martina Nasoni : messaggio per Barbara d’Urso dopo il Grande Fratello : Barbara d’Urso: la dedica speciale di Martina Nasoni dopo il GF 16 Soltanto poche ore fa è terminata la sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare la ragazza dal cuore di latta, Martina Nasoni. dopo la vittoria, la vincitrice di quest’edizione non poteva non ringraziare la “padrona di casa” Barbara d’Urso, che durante il corso di queste settimane non ha fatto altro che sostenerla durante il ...

Grande Fratello. Barbara d’Urso - ‘cosa’ compare nella foto con Martina Nasoni. Ed è pioggia di insulti : Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 16. La giovane ternana, ‘musa’ ispiratrice della canzone ‘La ragazza col cuore di latta’ che Irama ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo, ha conquistato il pubblico che con il televoto ha scelto lei come ‘regina’ di questa edizione del reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Ieri sera il momento della verità dopo nove settimane nella ...

Grande Fratello - ascolti Finale : Barbara d’Urso chiude al 22% di share : Barbara d’Urso, ascolti Finale del Grande Fratello 16: oltre il 22% contro Carlo Conti È andata in onda ieri sera l’attesissima Finale del Grande Fratello 16. Per il reality di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli ascolti: 3.300.000 telespettatori e il 22.2% di share. Risultato questo che ha permesso a Barbara di vincere prima e seconda serata e di battere Carlo Conti con il programma Con il cuore – ...

Grande Fratello 16 - la finale : Barbara d’Urso diventa Freddie Mercury nella sigla (VIDEO) : Grande Fratello 16, il video della sigla della finale con Barbara D’Urso nei panni di Freddie Mercury e le Spice Girls. Con la partecipazione di Mark Caltagirone (VIDEO).Ieri è andata in onda la tanto attesa finale del Grande Fratello (qui gli ascolti), condotto da Barbara D’Urso. Il reality chiude la sua stagione dopo un buon successo d’ascolti per Canale 5, un programma che ha uno zoccolo duro di pubblico che segue sempre ...

Mark Caltagirone alla finale del GF : Barbara d’Urso svela il mistero : Chi è Mark Caltagirone? Barbara d’Urso gioca sul misterioso personaggio anche in apertura dell’ultima puntata del Grande Fratello 16. La sigla si apre sulle note di I want to break free dei Queen con Barbara D’Urso con tanto di baffi in compagnia degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tutti i concorrenti del GF 16 partecipano alla sigla che prosegue all’interno degli ambienti della casa con Wannabe delle Spice ...

Barbara d’Urso ringrazia per gli ascolti e conferma il Grande Fratello per il 2020 : Barbara d’Urso tornerà a condurre il Grande Fratello anche il prossimo anno Il Grande Fratello 17 si farà. Ad annunciarlo Barbara d’Urso, nel corso della finale della sedicesima edizione, che ha incoronato vincitrice Martina Nasoni, conosciuta ai più con l’appellativo di Ragazza con il cuore di latta. Barbarella, pochi minuti prima di salutare il suo […] L'articolo Barbara d’Urso ringrazia per gli ascolti e conferma ...

Barbara d’Urso - un salto negli anni '80 per la finale del GF - con le Spice Girls - Freddie Mercury e Mark Caltagirone - : Roberta Damiata Finalissima del Grande Fratello 16 con sorprese a non finire, prima tra tutte la sigla rigorosamente anni '80 Sono giorni che Barbara D’Urso con le sue stories lancia degli indizi. Una gonna di pelle, un paio di orecchini rosa, una giacca gialla. La curiosità è alle stelle e a poche ore dalla messa in onda della finale del Grande Fratello qualcosa è stato rivelato. Per la sigla della finale si farà un tuffo negli anni ...

Barbara d’Urso si arrabbia : “Gaffe terribile? L’ho detto apposta!” : Gaffe Barbara d’Urso su Annalisa Minetti e Andrea Bocelli? Ora la conduttrice spiega tutto a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha voluto lanciare un chiaro messaggio a chi le punta sempre il dito contro. In passato sono stati scritti degli articoli su delle presunte gaffe fatte su Andrea Bocelli e Annalisa Minetti, ai quali aveva chiesto […] L'articolo Barbara d’Urso si arrabbia: “Gaffe terribile? L’ho detto ...

Barbara d’Urso fa una gaffe con Annalisa Minetti a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso commette una gaffe con Annalisa Minetti E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al gossip. A parlare di questo argomento sono state invitate due coppie molto amate dal pubblico di Canale 5: Sergio Arcuri con la sua compagna in dolce attesa e Annalisa Minetti con il marito e sua figlia. In questa circostanza le due coppie, ...

Pippo Franco Contro Barbara d’Urso - ma Appoggia Pamela Prati! : Pippo Franco, ospite nella trasmissione Storie Italiane, ha attaccato la conduttrice Barbara D’Urso. Per quale motivo? Inoltre il comico giustifica il comportamento di Pamela Prati! Ecco perchè! Nel programma Storie Italiane, condotto dalla bravissima Eleonora Daniele, è approdato in qualità di ospite, Pippo Franco. Al comico è stato chiesto di parlare del Pamela Prati Gate e durante il discorso Pippo ha inveito Contro Barbara ...

Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara d’Urso : “Schifo sia cip sia ciop! Sparite - pagliacci” : Era dai tempi di “Calma e sangue freddo” che non si sentiva parlare di Luca Dirisio. Ora però, il cantante è tornato alla ribalta per il duro attacco che ha lanciato contro Marco Carta e Barbara D’Urso. Il motivo? Il fatto che Carta abbia deciso di raccontare i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamente Dirisio su ...

Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la decisione di Mediaset : Barbara d’Urso non molla la sua Domenica Live Dopo il grande successo di Live-Non è la d’Urso più di qualcuno ha parlato nei giorni scorsi di un probabile addio di Barbara d’Urso a Domenica Live. Secondo alcune indiscrezioni Mediaset avrebbe chiesto alla conduttrice napoletana di lasciare la Domenica pomeriggio per dedicarsi alla prima serata, dove […] L'articolo Barbara d’Urso lascia Domenica Live? Arriva la ...