Auriemma | “Nel weekend può arrivare un nuovo acquisto! I dettagli”

(Di mercoledì 12 giugno 2019)riferisce alcuni aggiornamenti dell’affare Augustin Almendra Radio Marte, il direttore Raffaele, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” ha riferito importanti aggiornamenti di calciomercato in particolar modo su Agustin Almendra. Queste le sue dichiarazioni: “Si tratta di un operazione che il Napoli vorrebbe chiudere al più presto. Negli ultimi due giorni ci sono stati nuovi contatti tra Napoli e Boca. Gli esiti sembrebbero essere stati positivi, al punto che gli agenti sono fiduciosi del fatto che nel prossimo fine settimana potrebbela nuova proposta ufficiale del Napoli, quella che il Boca dovrebbe finalmente accettare. Da venerdì in poi, ogni giorno può essere quello buono per avere novità su Almendra. Per quanto riguarda la concorrenza, secondo quanto abbiamo raccolto, ci sono alcune novità. Il Porto si è defilato e non ...

