Audi e-tron - Richiamo anche per quattro esemplari in Italia

trong>Audi

trong>Audi

trong>Audi

quattroruote

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ltrong> ha richiamato 1.664 e-negli USA (540 dei quali già consegnate ai clienti) per un potenziale guasto che potrebbe generare un cortocircuito nel comparto batteria. La stessa criticità è stata riscontrata in alcunidi altri mercati, tra cuivetture vendute in.In riparazione prossimamente. Le Suv elettriche torneranno temporaneamente in officina per riparare una guarnizione potenzialmente difettosa, che in determinate circostanze potrebbe causare uninfiltrazione di umidità nella zona della batteria, con il rischio di un cortocircuito. L'trong> ha avviato volontariamente la campagna di: nessuna segnalazione è arrivata dagli acquirenti delle e-, che la Casa sta contattando personalmente in queste ore per programmare un intervento nei service. Iclientini sono già stati informati. Occhio alla spia. Dall'trong> fanno sapere...

24motori : Audi richiama il suv e-tron - lorysalad : Audi, primo richiamo in Usa per la E-tron - motorionline : Guidare in modo divertente e senza spendere un capitale in carburante, è davvero possibile abbinare questi due elem… -