ATP s-‘Hertogenbosch – Niente da fare per Andreas Seppi | l’azzurro eliminato agli ottavi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’altoatesino viene steso in due set dall’avversario australiano, riuscito ad imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3esce di scenadel “Libema Open – Grass Court Championships”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in corso sui campi in erba di s-‘Hertogenbosch, in Olanda. Il tennista altoatesino cede all’australiano De Minaur, che si impone con il punteggio di 7-5 6-3 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. La testa di serie numero 3 dunque si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà il connazionale Thompson, che ha battuto in due set Tiafoe.L'articolo ATP s-‘Hertogenbosch –daper, l’azzurroda De Minaur SPORTFAIR.

Matt_Orlandi : LIVE #Seppi - #DeMinaur, diretta e risultato in tempo reale #Atp #sHertogenbosch 2019: inizio ore 18.00 @_SuperNews_ - tenniswonderful : Punto #ATP. Niente da fare per gli italiani sull'erba di #Hertogenbosch. Passa solo #Seppi che vince il derby contr… - LorenzoBilli : ATP S'HERTOGENBOSCH: AVANZA SEPPI, FUORI SONEGO | -