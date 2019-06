Atletica | Gabe Grunewald è morta L’americana è stato un esempio per la lotta al cancro

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Lutto nel mondo dell’. La 32enne americananella notte di martedì dopo una lunghissima battaglia. La runner statunitense è stata un grandissimoper il mondo dell’, decidendo di non interrompere mai la sua carriera nonostante una decennale battaglia con il. Una battaglia cominciata nel 2009, quando Gruneweld gareggiava per l’Università del Minnesota. Quell’anno all’americana venne diagnosticato un carcinoma adenoideo-cistico, che comunque non le impedì di chiudere seconda nei 1500 ai campionati universitari. Sempre nella stessa stagione Gruneweld venne colpita da unalla tiroide. Sembrava la fine della carriera ed invece l’americana decise di continuare a correre, anche durante il periodo di cure, chiudendo quarta nei 1500 ai Trials olimpici del 2012 e addirittura nel 2014 vinse il titolo nazionale ...

repubblica : L'atletica piange Gabe Grunewald, simbolo della lotta contro il cancro [news aggiornata alle 16:35] - jxgiuliano : RT @GianfrancoDura3: SEI VOLATA IN CIELO GABE: ORA LA TUA STELLA CI ILLUMINA?? L'atletica piange Gabe Grunewald, simbolo della lotta contro… - Piergiulio58 : L'atletica piange Gabe Grunewald, simbolo della lotta contro il cancro. -