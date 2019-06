Atletica | Diamond League Oslo 2019 | Tortu sfida Coleman | Lasitskene per lo show Duello

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Giovedì 13 giugno andranno in scena i Bislett Games, quinta tappa delladileggera: il massimo circuito itinerante è pronto a sbarcare a(Norvegia) per una serata davvero imperdibile, per la prima volta nella storia del prestigioso meeting giunto alla 54^ edizione è annunciato il tutto esaurito. Riflettori puntati in particolar modo sui 100 metri maschili dove rivedremo all’opera il nostro Filippodopo il 200 sottotono del Golden Gala, il brianzolo fronteggerà gli statunitensi Chris(9.86 a Shanghai) e Michael Rodgers (10.09 a Nanchino) ma attenzione anche ai britannici Reece Prescod (9.97 a Shanghai) e Chijindu Ujah: il nostro portacolori riuscirà a scendere sotto i 10” per la seconda volta in carriera dopo il 9.99 dell’anno scorso? Parterre davvero stellare con tantissimi big pronti a darsi battaglia. La russa Mariya ...

