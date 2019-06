Ascolti Tv Martedì 11 giugno su Rai 1 Italia – Bosnia

Ascolti TV | Martedì 4 giugno 2019. The Voice chiude al 10.8%. Rai 1 13.7% - Canale 5 11.4% : The Voice - Gigi D'Alessio e Carmen Pierri Su Rai1 Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy ha interessato 1.710.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 ...

Ascolti tv martedì 28 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 La Partita del Cuore ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, sesta puntata - Battle, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Room ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1Il film Avatar ha registrato un ...

Ascolti TV | Martedì 28 maggio 2019. La Partita del Cuore 12.5% - Avatar 10.4% - Room 10.1% - The Voice 9.7% : La Partita del Cuore - Paolo Belli Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 2.776.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 Room ha raccolto davanti al video 2.110.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1.867.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Avatar ha catturato l’attenzione di 1.930.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 maggio 2019 : The Voice e La Partita del Cuore i Trending Topics più seguiti del martedì sera - più di 100.000 Tweet a testa : Social Auditel 28 maggio 2019: The Voice of Italy e la Partita del Cuore i programmi più twittati della serata. martedì Social all’insegna delle reti Rai. The Voice of Italy e la Partita del Cuore vanno in testa al Trend Topic con oltre 100.000 Tweet a testa. Su Rai 2, il talent condotto da Simona ...

Ascolti Martedì 21 maggio - The Voice (10.6%) tra Come un Gatto in Tangenziale (17.5%) e Rush (10.3%) : Ascolti Tv Martedì 21 maggio(articolo in aggiornamento)Come un Gatto in Tangenziale – Canale 5 – 3.78 milioni e 17.5%Rush – Rai 1 – 2.36 milioni e 10.3%The Voice – Rai 2 – 2.05 milioni e 10.6%diMartedì – La7 – 1.6 milioni e 7.5%Il Segreto – Rete 4 – 1.82 milioni e 7.3% Una Vita Rete 4 – 1.36 milioni e 6.5%#Cartabianca – Rai 3 – 1.29 milioni e 6.4%300 – Italia 1 ...

Ascolti TV | Martedì 21 maggio 2019. Come un Gatto in Tangenziale 17.5% - The Voice 10.6% - Rush 10.3% : Paola Cortellesi in Come un Gatto in Tangenziale Il rilascio dei dati auditel di ieri ha subito un ritardo per un problema tecnico. Su Rai1 Rush ha conquistato 2.359.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale ha raccolto davanti al video 3.780.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.050.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 300 - L’Alba di un ...

