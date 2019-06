Corruzione e autoriciclaggio! Arrestato Paolo Arata, il consulente di Salvini per l’energia (Di mercoledì 12 giugno 2019) In manette Paolo Arata e suo figlio. Gli Arata sono sotto inchiesta da mesi per un giro di mazzette alla Regione siciliana che coinvolge anche Nicastri, tornato in carcere già ad aprile perché dai domiciliari continuava a condurre affari illegali. (Di mercoledì 12 giugno 2019) In manettee suo figlio. Glisono sotto inchiesta da mesi per un giro di mazzette alla Regione siciliana che coinvolge anche Nicastri, tornato in carcere già ad aprile perché dai domiciliari continuava a condurre affari illegali.

Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex parlamentare di Forza Italia, è stato arrestato insieme al figlio Francesco con le accuse di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. I due sarebbero soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, considerato dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. In un'intercettazione Arata diceva a un avvocato: "Io sono socio di Nicastri al 50 cento, nella sostanza abbiamo un accordo societario, di co-partecipazione”.