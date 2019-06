Arrestato per corruzione Arata | ex consulente  della Lega per l’energia

Arrestato Arata - il consigliere di Salvini per l'energia. In cella anche Nicastri - “re” dell’eolico : Trapani, blitz della Dia. Fermati pure i figli dei due faccendieri. Ai domiciliari, un dirigente regionale. La procura: “Corruzione, intestazione fittizia e autoriciclaggio”

"Siamo tutti Golunov". In Russia monta la rivolta per il reporter Arrestato : Aumentano le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Ivan Golunov, il giornalista arrestato venerdì scorso con l’accusa di spaccio di droga. Parlare di rivolta per l’ennesimo caso di manette facili contro un reporter - ma anche oppositori o attivisti - non è più eccessivo. I tre maggiori quotidiani economici liberali (Vedomosti, RBK e Kommersant) sono infatti andati in stampa con una prima pagina ...

Fasano - Arrestato nonno di 71 anni : avrebbe abusato delle tre nipotine per 10 anni : Con l’accusa di aver abusato delle tre nipotine per circa dieci anni, un nonno di 71 anni di Fasano (Brindisi) è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri, indagato per violenza sessuale su minori.Due delle nipoti avevano all’epoca meno di 10 anni, una meno di 14. Secondo quanto ricostruito, gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2009 con la maggiore delle tre e si sarebbero susseguiti anche sulle altre ...

"Vieni a fare le pulizie da me" : poi la minaccia di morte e la stupra per ore - Arrestato : Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo una indagine lampo. E' accaduto a Canicattì, in provincia di...

Monreale - scoperta nelle campagne una coltivazione di droga : Arrestato un 62enne : I carabinieri di Villagrazia di Palermo, hanno arrestato con l’accusa di detenzione, coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica, Santangelo Paolo, di 62 anni, nato a Belmonte Mezzagno e residente a Palermo. I militari, durante un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti, passando da contrada Strasatto nel comune di Monreale, hanno notato una villetta apparentemente disabitata, che ...

Bolzano - si spaccia per medico e abusa di minori con disturbi alimentari : Arrestato 50enne : Fingeva di essere un medico e arrivava anche ad approfittare della fragilità psicologica di alcune ragazze minorenni con disturbi alimentari, a lui affidate, per abusare sessualmente di loro. I carabinieri di Merano e i Nas di Trento hanno arrestato, su ordine del gip di Bolzano, un cinquantenne di Laces. L’uomo è accusato di esercizio abusivo della professione medica e di aver appunto compiuto atti sessuali con minorenni a lui affidate in cura. ...

Finto ispettore Asl in supermercato Cassia : Arrestato con accusa truffa aggravata : Roma – E’ stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma La Storta mentre stava svolgendo il suo “incarico” in un mini market di via Cassia, ma i documenti che attestavano la sua attivita’ ispettiva per conto dell’Asl hanno destato piu’ di qualche sospetto. I Carabinieri, approfondendo le verifiche sul suo conto, hanno accertato che con l’Azienda l’uomo non aveva nulla a che fare e che il ...

Gianfranco Pappalardo Fiumara Arrestato per estorsione : interrogato per ore - è stato portato in carcere a notte fonda : Il pianista catanese Gianfranco Pappalardo Fiumara è stato arrestato per estorsione dai carabinieri della compagnia di Giarre. L’artista, noto a livello internazionale, è stato bloccato ieri pomeriggio da militari dell’Arma in abiti civili, davanti alla chiesa di San Matteo, nella frazione di Trepunti. Dopo una perquisizione è stato portato in caserma e poi trasferito nel carcere di Catania. La notizia dell’arresto, non ancora ufficialmente ...

Modica - albanese 26enne Arrestato per traffico di droga : La Polizia di Stato di Ragusa e Modica esegue cattura a carico di un albanese per traffico di sostanze stupefacenti. Latitante il secondo destinatario

Calcio - FIFA : Arrestato per corruzione il vicepresidente Ahmad : Calcio, FIFA: arrestato per corruzione il vicepresidente Ahmad “Non c’è più spazio per la corruzione nella FIFA” così aveva dichiarato nella giornata di Mercoledì il presidente della federazione calcistica più importante del mondo, Gianni Infantino. Ed è proprio con l’accusa di corruzione che, nella giornata di oggi, a Parigi, è stato arrestato il numero due della FIFA, il vicepresidente, nonché presidente della ...

E' stato Arrestato per una rapina il sedicenne ferito durante un furto a Monterotondo : Era già in libertà ed è stato di nuovo arrestato per una tentata rapina il giovanissimo albanese che ad aprile scorso era stato ferito durate un furto a Monterotondo. In quell'occasione il padrone di casa aveva sparato contro i ladri sorpresi in casa e aveva centrato il sedicenne che, finito in ospedale, era poi stato fermato. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati lo hanno arrestato con due ...

