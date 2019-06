Arrestati per corruzione l' ex consulente della Lega Paolo Arata e il figlio | Sarebbero

Mazzette siciliane - Arrestati per corruzione Paolo Arata e il figlio Francesco : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.L’arresto è stato disposto dal gip di Palermo ...

Verona - quattro persone fermate per narcotraffico internazionale : Arrestati : In questi giorni la Guardia di Finanza di Villafranca ha bloccato un'importante collegamento di narcotraffico internazionale all'aeroporto Valerio Catullo di Villafranca a Verona. Maggiori controlli in aeroporto Sono stati intensificati i controlli per il periodo favorevole a vacanze e viaggi che vede una notevole moltiplicazione di presenze sul territorio. In questo periodo dell'anno, più che in altri, sono moltissime le persone che passano dal ...

Matteo Messina Denaro - chieste pene fino a 20 anni per 14 tra favoreggiatori e boss Arrestati nell’inchiesta Anno Zero : Condanne dai 12 fino ai 20 anni per associazione mafiosa e favoreggiamento. Sono queste le richieste di condanna avanzate dalla pm Francesca Dessì nei confronti dei 14 appartenenti ai clan trapanesi finiti in manette nel corso dell’inchiesta Anno Zero. La richiesta dell’accusa è arrivata dopo una requisitoria durata tre udienze nell’ambito del processo con rito abbreviato davanti al gup, Cristina Lo Bue, mentre altri arrestati ...

Verso l'espulsione gli stranieri Arrestati per violenza su donne : Giovanni Corato ? La toga rossa a Salvini: "Quei 4 stranieri vanno espulsi" Il Viminale ha avviato le procedure per l'espulsione dei quattro stranieri che hanno commesso violenza sulle donne, come chiesto da una toga rossa La toga rossa segnala quattro stranieri arrestati per violenza sulle donne e il Viminale risponde. Che fosse un "assist" o una "critica" alle politiche messe in atto da Matteo Salvini, la lettera ...

Un dirigente di Samsung e otto dipendenti Arrestati per presunta frode contabile : In Corea del Sud sono stati arrestati otto dipendenti e un dirigente Samsung per lo scandalo relativo a una presunta frode nel settore delle biotecnologie: coinvolte Samsung BioLogics e Samsung Bioepis. L'articolo Un dirigente di Samsung e otto dipendenti arrestati per presunta frode contabile proviene da TuttoAndroid.

Arrestati calciatori della Liga spagnola per partite truccate : Trema il calcio spagnolo, colpito da un vero e proprio terremoto. Le agenzie scrivono che stamattina sono stati Arrestati alcuni calciatori della Liga per partite truccate. Tra i nomi c’è quello di Raul Bravo, ex Real Madrid, che con la squadra di Florentino Perez vinse la Champions League nel 2002 e che l’anno scorso si è ritirato: è lui ad essere indicato come capo dell’organizzazione. Insieme a lui è finito in manette ...

Bimbo ucciso a Novara - madre e compagno Arrestati per omicidio : "Corpo del piccolo martoriato" : I funerali del Bimbo di neanche due anni morto a Novara dopo essere stato picchiato in casa, secondo la ricostruzione dei pm, si terranno martedì 27 maggio alle ore 14 in Duomo. Sarà lutto cittadino. Novara, morto Bimbo di 2 anni: indagati la madre e il compagno L'allarme era stato lanciato dalla madre del Bimbo Il piccolo Leonardo, di 20 mesi, sarebbe morto in ...

Quattro italiani Arrestati per una rissa in Spagna - grave la vittima : Quattro studenti italiani, Erasmus in Spagna, sono stati arrestati dalla polizia di Cadice come presunti responsabili di una rissa scoppiata in una zona della movida della città. I 4 hanno colpito un giovane spagnolo che ora è ricoverato in prognosi riservata. Lo riferisce il Diario de Cadiz che pubblica anche un video dell’aggressione. Nella violenta colluttazione si vede un ragazzo cadere a terra e poi venire colpito ...

Reggio Calabria : rapina a mano armata in un supermercato - Arrestati due giovani : Nella mattinata odierna, dopo accurate e precise indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria con a capo il Procuratore Giovanni Bombardieri, la squadra mobile della città ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due elementi originari del capoluogo, indagati per rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e detenzione e porto di armi ed ...

Pugni - calci e bottigliate : 3 parcheggiatori abusivi Arrestati per rissa : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Comando Senato della Repubblica e del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato tre cittadini italiani, di 33, 36 e 40 anni, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di rissa e danneggiamento. I Carabinieri hanno sorpreso i tre, unitamente ad una quarta persona datasi alla fuga, in piazza Sant’Agostino, mentre si colpivano a vicenda con Pugni, calci e bottigliate. Una volta ...