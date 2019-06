Arata | nelle carte i legami con Lega e Forza Italia e gli incontri con gli assessori

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Le relazioni pericolose tra Paoloe l’ex sottosegretario dellaArmando Siri sono più antiche di quello che era apparso due mesi fa. E risalgono a prima dell’elezione di Siri al Senato. Il dettaglio emerge dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcereinsieme a Vito Nicastri, considerato tra i finanziatori del boss Matteo Messina Denaro. In una delle informative citate dall’ordinanza del gip Guglielmo Nicastro si legge che il 23 dicembre del 2017 il “signore del vento” “sollecitavaa far intervenire Siri in relazione a un sostegno nei confronti di una persona dagli stessi sponsorizzata”. In praticadoveva chiedere a Siri d’intervenire sugli esponenti del Carroccio siciliani per facilitare i loro affari. Una sorta di sponsorizzazione da parte dell’ideologo della flat tax, già molto ...

