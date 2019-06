Arata | Di Maio | “Puzza di bruciato si sentiva da lontano” Morra | “Urgente audizione di

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega : “La politica deve saper prendere le distanze” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta l'Arresto di Paolo Arata lanciando un messaggio alla Lega e a Matteo Salvini: "In questo caso la puzza di bruciato si sentiva da lontano. Ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa, in cui emergono Legami con la corruzione e la mafia, la politica deve saper subito prendere le distanze”.Continua a leggere

Corruzione - arrestato Paolo Arata : ex consulente della Lega per l'energia. Di Maio : «Si sentiva puzza di bruciato» : All'alba di oggi sono scattate le manette per Paolo Arata, l'ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l'energia e il figlio Francesco. I due sono accusati di...

VArata la nave Trieste - portaelicotteri della Marina Militare - Di Maio : “In arrivo altri 600 posti di lavoro” [GALLERY] : E’ Leonardo il fornitore e integratore dell’intero sistema di combattimento della nave “Trieste“, nuova unità anfibia della Marina Militare italiana Varata questa mattina nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli). La “Trieste”, Landing helicopter dock (Lhd) è una nuova unità navale anfibia multiruolo di circa 25mila tonnellate di dislocamento, in grado di condurre operazioni anfibie e a lungo ...

Siri - Di Maio : "Conte lo farà dimettere. Salvini chiarisca su Arata" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto ormai da giorni le dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, ma né il diretto interessato né il leader del partito a cui fa capo, Matteo Salvini, hanno accolto quella richiesta. E non l'ha fatto neanche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva anticipato un suo intervento prima di partire per la Cina.Conte è già ...

Di Maio insiste : Conte farà dimettere Siri. Salvini : Arata? Visto una volta... : Il caso del sottosegretario leghista indagato per corruzione continua a dividere la maggioranza. Il leader del Carroccio racconta dei suo rapporti con l'imprenditore vicino al re dell'eolico

Di Maio : «Siri? Conte interverrà e dovrà lasciare. Salvini chiarisca anche su Arata» : Il vicepremier M5S: «La mafia non si batte con un comizio. Il governo deve andare avanti. L’Autonomia? È nel contratto ma se qualcuno pensa di tornare alla Padania ha capito male»

Arata jr - Di Maio : chiedo chiarimento politico a Salvini-Giorgetti : Roma, 20 apr., askanews, - 'Nelle prossime ore chiederò a Salvini e Giorgetti un chiarimento a livello politico. Prima di arrivare a delle conclusioni devo parlare con loro'. Lo ha dichiarato il ...

Crisi di governo : figlio di Arata assunto da Giorgetti/ Di Maio 'Serve chiarimento' : Crisi di governo: il figlio di Paolo Arata, Federico, è stato assunto dal sottosegretario leghista Giorgetti. Il ministro Di Maio interviene