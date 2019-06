Aprilia | scuoia e arrostisce un gatto per mangiarlo nel piazzale della stazione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Unè statoto e infilzato in uno spiedo con lo scopo di essere poi cotto. Il fatto è accaduto neldi Campoleone ad(Latina). Il video di questa scena macabra e disturbante è stato girato lo scorso 5 giugno da un cittadino che poi lo ha mandato alla Lav. L’uomo che ha compiuto il gesto, con tutta probabilità senza fissa dimora, ha affermato di aver trovato l’animale già morto e di averlo preparato per poi. “Una scena che ci lascia profondamente turbati, sia per l’animale ripreso che per le condizioni di degrado in cui, evidentemente, versa l’autore del gesto”, dichiara all’Adnkronos Ilaria Innocenti, responsabile Animali familiari Lav che aggiunge: “Censuriamo questa azione come un fatto gravissimo, che suscita ribrezzo e colpisce profondamente la sensibilità pubblica, e che sembra inoltre configurare diversi ...

