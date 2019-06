Anche l’Italia ha i suoi piccoli schiavi | cosa serve per combattere il lavoro

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

L’Italia ribalta Anche la Bosnia - Euro 2020 e’ vicino : L'Italia batte in rimonta per 2-1 la Bosnia nel torneo di qualificazione per Euro 2020 e rimane a punteggio pieno. E' prima del suo girone con 12 punti in 4 incontri e compie un grosso passanti avanti verso la qualificazione. Non c'e' tre senza quattro. L'Italia batte anche la Bosnia (2-1) e centra la quarta vittoria consecutiva in quest'inizio di cammino verso Euro 2020. All'Allianz Stadium di Torino, Dzeko porta avanti i Bosniaci nel primo ...

Mondiali di calcio femminile - l’Italia vince Anche in tv : oltre 3 - 5 milioni di spettatori : Più di 3,5 milioni di telespettatori e share oltre il 18% sulla Rai. La Nazionale femminile di calcio vince anche in tv: il match d’esordio ai Mondiali, vinto 2-1 contro l’Australia, è stato visto su Rai2 da 2.826.000 di persone, pari al 18,5 per cento di share, a cui bisogna aggiungere i 704mila spettatori sintonizzati su Sky Sport (4,6% di share). Il picco di ascolto si è registrato nel secondo tempo, quando le Azzurre allenate da ...

Caldo tropicale sull’Italia - temperature incredibili : aria asfissiante - neAnche all’Equatore… [DATI] : E’ un’altra giornata caldissima sull’Italia, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Impressionanti le temperature minime (!!!) della scorsa notte e di stamattina, non soltanto sulle coste (fino a +28°C in Calabria e Sicilia), ma anche nelle zone interne (spiccano i +26°C di Enna a 930 metri sul livello del mare e i +23°C di Campobasso, a 700 metri sul livello del mare, in entrambi i casi circa 15°C sopra le medie del ...

Anche Dado Knorr lascia l’Italia! 76 licenziamenti e delocalizzazione in Portogallo : I lavoratori dell'Unilever di Sanguinetto, in provincia di Verona, stanno scioperando contro l'apertura della procedura di licenziamento collettivo di 76 dipendenti. Dalle 6 di questa mattina e per l'intera giornata è stato organizzato un presidio davanti allo stabilimento dove vengono prodotti il Dado Knorr, confettura e risotteria, e che occupa 161 dipendenti. L'agitazione è stata proclamata per via di una possibile delocalizzazione della sede ...

Golf - US Open femminile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è Anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo Anche nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Roland Garros - l’Italia sorride : Anche Bolelli e Paolini in tabellone : Roland Garros, Jasmine Paolini e Simone Bolelli sono entrati nel tabellone principale del torneo dello Slamo sul rosso di Parigi Roland Garros, giornata di qualificazioni molto positiva per i colori italiani. I primi due azzurri hanno entrambi ottenuto il pass per il tabellone principale del torneo, in attesa della gara della Gatto-Monticone che giocherà nel pomeriggio. Il primo ad esultare è stato Simone Bolelli, vittorioso contro Soeda ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono Anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Sull’aborto Anche l’Italia ha il suo Alabama : si chiama Molise : (foto: Jim WATSON / AFP) Quant’è il 96% di 27? anche senza avere confidenza con numeri e statistiche è abbastanza facile rispondere: quasi tutti. Ovvero, un solo ginecologo su 27 non è obiettore di coscienza. Siamo in Molise. Quel ginecologo si chiama Michele Mariano e dirige il Centro regionale (unico) per la procreazione responsabile (Legge 194/78). Ci sono molti modi per ridurre o eliminare un diritto. Si può cambiare la legge oppure, più ...

«Non pagheremo i debiti dell’Italia» Altolà dell’Austria (e Anche della Ue) : Il ministro delle finanze di Vienna (presidente di turno dell’Unione) chiede a Bruxelles una linea più dura contro le voci che vogliono lo sforamento del 3%. E anche Moscovici avverte: «Il debito italiano non può più espandersi»

Free Moncef Kartas! L’arresto di un funzionario dell’Onu in Tunisia riguarda Anche l’Italia distratta e afona : Moncef Kartas è un esperto con doppia nazionalità, tunisina e tedesca, che assieme ad altri cinque specialisti lavora nel comitato delle Nazioni Unite che si occupa dell’embargo sulle armi in Libia. Il suo è un lavoro molto delicato: in teoria c’è una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu,

Il meglio dell’Italia è (Anche) il suo peggio : Il meglio dell’Italia è (anche) il suo peggio Non passa giorno in cui il nostro paese – e il nostro popolo – non vengano ritratti come truffatori, nullafacenti, cialtroni, ignoranti e altre amenità. Viene dato enorme risalto ai linciaggi, e le pagine Facebook che deridono mamme pazze o analfabeti fanno milionate di like. Tra l’altro è una cosa estremamente facile da fare, dopo un po’; devi solo leggere le notifiche e pubblicare le più ...

Europeo U17 - l’Italia stende il Portogallo e centra la semifinale : staccato Anche il pass per i Mondiali in Brasile : Gli azzurrini non lasciano scampo al Portogallo, accedendo così in semifinale dove affronteranno i pari età della Francia È un successo che vale doppio quello che la Nazionale Under 17 conquista all’Europeo di categoria. Al ‘Tolka Park’ di Dublino, l’Italia batte 1-0 il Portogallo, ottiene la quarta vittoria in quattro gare nel torneo (10 su 10 considerando le prime due fasi di qualificazione) e vola in semifinale, ...