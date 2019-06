Alpine A110 - Nuovi teaser della variante più sportiva

quattroruote

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Presto lasvelerà una nuova versione: dovrebbe trattarsi di un'evoluzione in chiavedue posti. Il debutto è fissato per la 24 Ore di Le Mans, in programma nel weekend del 16 giugno, ma un esemplare dotato di una livrea speciale è stato avvistato al Nürburgring con somiglianze significative con la Cup e la GT4 da competizione.Pelle, Alcantara e carbonio. Con l'avvicinarsidata di debutto la Casa francese ha diramato deiche mostrano alcuni dettagli che caratterizzeranno la nuova. Oltre arivestimenti di pelle nera con impunture arancioni a contrasto per sedili e fianchetti delle portiere, ladisporrà di dettagli d'Alcantara e di inserti di fibra di carbonio. 300 CV pronti da usare. Laha già conquistato un posto nel cuore degli appassionati, che la considerano una valida alternativa alle più blasonate ...

ReportMotori : Alleggerita e potenziata: i numeri della Alpine A110 GT4 su - EvoMagazineIt : Scatola magica? - mauriziocori1 : RT @autostories_it: Alpine A110 Nel 1973 vince per la prima volta la classifica costruttori del Campionato del Mondo Rally #Alpine #Rally h… -