Allerta Meteo Estofex | nuovo avviso per il Nord Italia | rischio di grandine molto grande

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– Continua la minaccia maltempo aldopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia.(European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro digigantesca nell’area di Monaco.di livello 1 per, Polonia occidentale, Repubblica Ceca centrale, Austria, Slovenia, Croazia e Bosnia principalmente perdi grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Germania centrale, la Danimarca e la Svezia meridionale principalmente per nubifragi e in misura minore, perdi grandi dimensioni. Livello 1 anche per la fascia dal Mar Baltico alla Russia ...

EmergenzaH24 : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #12giugno, in Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. Consulta il bollettino per conoscere il liv… - zazoomnews : Palermo: ondata di calore con massima 35 gradi allerta meteo arancione - #Palermo: #ondata #calore #massima - Fabrice_Ovalley : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #12giugno, in Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. Consulta il bollettino per conoscere il liv… -