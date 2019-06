(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ilha deciso il richiamo per rischio presenza di latte non dichiarato in etichetta delall'uovo a marchio Psenner: si tratta solo delle bottiglie del lotto L 18325, potenzialmente pericolose per coloro che sono allergici alle proteine del latte. In questo caso, si consiglia di non consumare il prodotto o restituirlo al punto d'acquisto.