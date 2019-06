Allarme MSF | 1 151 morti nel Mediterraneo in 12 mesi

blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sono almeno 1.151 le persone che hanno perso la vita nel Marda quando l'esecutivo di Giuseppe Conte, e in particolare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, hanno avviato la politica dei porti chiusi. Lo sostengono Medici Senza Frontiere (MSF) e SOS MEDITERRANEE in una nota congiunta diffusa oggi che precisa anche come oltre 10mila persone sono state riportate forzatamente in Libia e quindi esposte ad ulteriori ed inutili sofferenze. La responsabilità non è soltanto italiana, ma dell'intera Unione Europea. Annemarie Loof, responsabile per le operazioni di MSF, denuncia:La risposta dei governi europei alla crisi umanitaria nel Mare in Libia è stata una corsa al ribasso. Un anno fa abbiamo implorato i governi europei di mettere al primo posto la vita delle persone. Abbiamo chiesto un intervento per mettere fine alla disumanizzazione delle persone ...