Alitalia | Lotito formalizza l’offerta Salvini | «Atlantia nel capitale? Non ho pregiudizi»

Alitalia - Lotito fa sul serio : formalizzata l’offerta di acquisto della compagnia : Il presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio Claudio Lotito ha formalizzato un’offerta “riservata” di acquisto per Alitalia. Lui stesso al telefono con l’Ansa ha ufficializzato l’interesse per la compagnia aerea in amministrazione straordinaria da due anni. Da mesi il governo cerca un partner che sia interessato a prendersi il 40% di Alitalia (un investimento intorno ai 900 milioni), mentre l’unica certezza ...

