Alfa Romeo Stelvio Ti | arriva l' allestimento orientato alle performance di guida

Motori – Alfa Romeo : Nuovo Stelvio Ti - da oggi disponibile sul mercato : Alfa Romeo Stelvio: da oggi anche in versione “Turismo Internazionale”, la storica sigla Ti da sempre sinonimo di sportività e tecnologia Al via gli ordini di Alfa Romeo Stelvio Ti, la massima espressione di sportività e stile della gamma Stelvio che completa l’offerta con un allestimento spiccatamente orientato alle performance di guida. Non a caso si fregia della storica sigla Ti, “Turismo Internazionale“, ...

Parco Valentino 2019 – Alfa Romeo al Salone dell’Auto di Torino con le più recenti novità [GALLERY] : Al via la quinta edizione del Salone dell’auto di Torino al Parco Valentino con una partecipazione importante del Gruppo FCA con i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Mopar. In esposizione il concept Tonale, il primo SUV ibrido plug-in e compatto del Biscione Dal 19 al 23 giugno si svolgerà la quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. Protagonista della manifestazione il Gruppo FCA con i ...

Alfa Romeo Tonale - La Suv sarà al Parco del Valentino : Ginevra, Milano e Torino: è questo il percorso dell'Alfa Romeo Tonale, la concept che dopo il debutto in Svizzera è stata esposta alla Milano Design Week e torna ora al Salone di Torino Parco Valentino. La Tonale rappresenta il futuro del marchio, che apre all'elettrificazione con un powertrain plug-in hybrid e si affaccia nel combattuto segmento delle Suv compatte. Il design è un'ulteriore evoluzione dello stile del Biscione e gli interni ...

Alfa Romeo - Una Stelvio Quadrifoglio per la Gumball 3000 : Il Centro Stile Alfa Romeo ha creato un esemplare unico di Stelvio Quadrifoglio per la Gumball 3000, la manifestazione non competitiva che ogni anno porta decine si supercar, prototipi e modelli unici su strada per beneficenza. L'edizione di quest'anno è partita dall'isola greca di Mykonos e arriverà a Ibiza passando anche per l'Italia. Il ricavato dell'iniziativa sarà totalmente devoluto alla Gumball Foundation, un'associazione che promuove ...

Formula 1 - Raikkonen mette in guardia l’Alfa Romeo : “il nono posto nei Costruttori non è accettabile” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gp del Canada, chiedendo alla squadra una reazione per schiodarsi dal penultimo posto nel Mondiale Costruttori Kimi Raikkonen sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, il pilota finlandese infatti ha fallito l’ingresso in zona punti nelle ultime due gare, costringendo insieme a Giovinazzi l’Alfa Romeo a sprofondare al penultimo posto dei Costruttori. photo4/Lapresse Una ...

Motori – Alfa Romeo presenta la Giulietta “Carbon Edition” [GALLERY] : Alfa Romeo la Giulietta “Carbon Edition” esordisce in tutti gli showroom della casa, la serie speciale dall’anima sportiva Esordisce in tutti gli showroom Alfa Romeo la Giulietta “Carbon Edition”, serie speciale sviluppata per esaltare la connotazione sportiva degli allestimenti Sport e Veloce e garantire un considerevole vantaggio cliente grazie alla ricca dotazioni di contenuti standard. Alfa Romeo Giulietta ...

F1 - GP Canada 2019 : Antonio Giovinazzi - serve una scossa. Zero punti e una conferma in Alfa Romeo-Sauber a rischio : In Formula Uno tutto passa davvero in fretta. Non più tardi di un paio di mesi fa vivevamo ancora l’esaltazione per rivedere un pilota italiano in Formula Uno dopo un lasso di tempo notevole. Antonio Giovinazzi si sedeva nell’abitacolo dell’Alfa Romeo per un binomio quanto mai esaltante. Ma, come spesso capita, i sogni si trasformano in ben altro in pochissimo tempo. Nel breve volgere di sei gare, infatti, il pilota pugliese è ...

I render dei lettori - Un'Alfa Romeo Duetto ispirata alla Tonale : Una erede della Duetto oggi non cè. Non è nemmeno scritta sullagenda di FCA, per quanto ne sappiamo, guardando ai piani a breve e medio termine dellAlfa Romeo. Ma cè chi non ha smesso di sognarne il ritorno. il caso di un nostro lettore, che attraverso i suoi render amatoriali ci propone una riedizione moderna della biposto del Biscione.Effetto Suv. Lautore è Piero Stufara, 54 anni, e sin da piccolo disegna per diletto: colpa della passione per ...

Formula 1 – Regalo speciale dell’Alfa Romeo per i figli di Raikkonen : l’entusiasmo di Robin e Rianna [FOTO e VIDEO] : Un Regalo speciale da parte dell’Alfa Romeo per i figli di Kimi Raikkonen: Robin e Rianna hanno apprezzato particolarmente il dono proveniente dal Gp di Monaco Kimi Raikkonen è sceso in pista ieri a Montecarlo, per il Gp di Monaco: la gara del finlandese dell’Alfa Romeo non è stata positiva come avrebbe voluto, ma l’ex ferrarista a casa è riuscito a ritrovare il sorriso. L’Alfa Romeo ha infatti fatto un Regalo ...

Motori – Villa D’Este : una stupenda Alfa Romeo 8C vince il premio ‘Coppa d’Oro’ [FOTO] : Lo storico Concorso d’eleganza Villa D’Este vede, ancora una volta, un’Alfa Romeo protagonista. La 8C del 1937 vince il premio ‘Coppa d’Oro’ Il Concorso d’eleganza Villa d’Este è un concorso automobilistico destinato alla premiazione di particolari vetture d’epoca. Viene svolto, sin dal 1929, in primavera sulle rive del lago di Como all’interno della spettacolare cornice che ...

Fca-Renault - a ore il possibile annuncio : attesa per il cda straordinario dei francesi | Anche Maserati e Alfa Romeo nell'intesa : Se la fusione andrà a buon fine si creerà il colosso numero uno nel settore auto con 15 milioni di veicoli venduti ogni anno

Coppa d’Oro all’Alfa Romeo 8C 2900B : L’Alfa Romeo 8C 2900B è stata premiata con la Coppa d’Oro (primo premio assegnato per referendum pubblico) al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. Sotto la carrozzeria dell’Alfa Romeo 8C 2900B trova spazio tutta la tecnologia disponibile nella seconda metà degli anni 30: otto cilindri in linea con blocco in lega leggera, bialbero a camme in […] L'articolo Coppa d’Oro all’Alfa Romeo 8C 2900B sembra ...

Formula 1 - Kimi Raikkonen non smette di sorprendere : la richiesta all’Alfa Romeo è davvero spiazzante : Il pilota finlandese ha fatto al suo team una richiesta particolare, che nessuno si sarebbe mai aspettato Il Gran Premio di Monaco in programma domenica sarà il 300° in carriera per Kimi Raikkonen, che taglierà questo traguardo al volante dell’Alfa Romeo Racing. Una ricorrenza prestigiosa, che il pilota finlandese però non ha nessuna intenzione di festeggiare, prova ne è la richiesta sorprendente rivolta al proprio team di cancellare ...