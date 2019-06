Alessandro Proto | arrestato il finanziere «Ha sottratto a una malata di cancro 130 mila

Alessandro Proto - RE DELLE TRUFFE ARRESTATO A COMO/ Raggiro ai danni di una malata : Il re DELLE TRUFFE, ALESSANDRO PROTO, è stato ARRESTATO stamane a COMO: aveva raggirato una donna facendosi consegnare 130mila euro

Alessandro Proto - il finanziere è stato arrestato per truffa pluriaggravata : ha sottratto 130mila euro a donna disabile : Ha sottratto in più riprese 130mila euro a una donna con gravi problemi fisici e psichici e ha poi investito il denaro su siti di gioco online: con l’accusa di truffa pluriaggravata è stato arrestato il finanziere Alessandro Proto, già noto per i suoi precedenti penali per truffa e violazioni finanziarie. Milanese ma residente in Svizzera, Proto era “già noto alla ribalta della stampa nazionale ed estera per aver millantato affari ...

