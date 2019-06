Alena Seredova e il selfie ironico sulla D’Amico (Di mercoledì 12 giugno 2019) Alena Seredova regina di ironia. La modella ed ex di Gigi Buffon ha conquistato tutti con un selfie ironico dedicato a Ilaria D’Amico. Alfonso Signorini ha pubblicato su Instagram uno scatto di Alena davvero particolare. Nell’immagine la modella sorride, indicando un cartellone pubblicitario con scritto: “D’Amico, ti puoi fidare”. Un riferimento, nemmeno troppo velato, alle vicende passate che hanno visto coinvolta la Seredova, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in un triangolo che ha creato scalpore e gossip. (Di mercoledì 12 giugno 2019)regina di ironia. La modella ed ex di Gigi Buffon ha conquistato tutti con undedicato a Ilaria. Alfonso Signorini ha pubblicato su Instagram uno scatto didavvero particolare. Nell’immagine la modella sorride, indicando un cartellone pubblicitario con scritto: “, ti puoi fidare”. Un riferimento, nemmeno troppo velato, alle vicende passate che hanno visto coinvolta la, Ilariae Gigi Buffon in un triangolo che ha creato scalpore e gossip.

La storia d’amore con il portiere è arrivata nel 2014 e da allora Alena ha ricostruito con coraggio e forza di volontà la sua vita. Accanto a lei Alessandro Nasi, ma soprattutto i figli, per cui si è battuta, cercando di regalargli la serenità che meritavano. Oggi Buffon si è rifatto una vita con la D’Amico, da cui ha avuto il piccolo Leopoldo Mattia, ma non ha mai voluto commentare il tradimento e i pettegolezzi che l’hanno visto coinvolto. Lo stesso vale per la giornalista sportiva, che è sempre rimasta in silenzio anche di fronte a qualche provocazione. E viene da chiedersi se lo farà anche ora.