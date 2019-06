Agricoltura | colmiamo il divario | le tecnologie digitali sono pronte a trasformare i

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’digitale ha il potenziale per offrire notevoli vantaggi economici, sociali e ambientali e, se promossa in maniera inclusiva, può contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha detto oggi José Graziano da Silva, Direttore Generale della FAO. “Ledell’informazione e della comunicazione hanno il potenziale dinon solo il modo in cui lavoriamo in, ma anche i sistemi alimentari e il modo in cui ci nutriremo in futuro” ha affermato. “L’innovazione digitale è inoltre collegata al raffinarsi delle competenze indi precisione, che consente agli agricoltori di ridurre l’utilizzo di input, di macchinari e di acqua,” ha affermato, sottolineando che i cambiamenti climatici e il restringersi della disponibilità di risorse naturali richiedono nuovi approcci per garantire sicurezza ...