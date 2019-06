Africa Speaks di Santana colpisce allo stomaco con il guanto del latin rock recensione

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) "" diè il disordine ordinato di un musicista che si circonda di mura blindate per restituirci un prontuario di black music,, psichedelia e profumi irradiati da un sole che è tipico di una terra e da una perfezione che è tipica di una passione. Dopo le anticipazioni di Yo Me Lo Merezco e Breaking Down The Door, il disco arriva fresco come un frutto appena colto, nuovo per le coordinate temporali ma classico per il forte contenuto spirituale tradito dalle scelte sonore, melodiche e dalle soluzioni emozionali che non si limitano alla distorsione applicata alla chitarra durante gli assoli. Complice la partecipazione della cantante spagnola Buika, cristgrezzo che in tutti i brani fa da collante, "" diè un caleidoscopio di congas, powerchord, beat audaci e frenesie afro, una combinazione che ci mostra un'energia ...

