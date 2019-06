Ac Milan Niente udienza al TAS fino al 14 agosto | Europa League al sicuro?

Marco Carta arrestato a Milano - il giudice : "Estraneo ai fatti. Niente convalida" : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta. Il cantante è stato fermato venerdì sera, intorno alle 20.30, dall'addetto all'accoglienza della Rinascente. Il vincitore di Amici, assieme a una donna di 53 anni, è accusato di furto aggravato per aver rubato dal grande magazzino di Milano sei magl

Infortunio Donnarumma - lesione al bicipite femorale per il portiere del Milan : niente Nazionale : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, uscito ieri per Infortunio nel corso del match con la Spal, si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare la Nazionale. Lo comunica la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale. Difficile ipotizzare a questo punto che ‘Gigio’ possa rispondere alla convocazione della ...

Milan : Gattuso - niente rancore Bakayoko : CARNAGO, VARESE, 10 MAG - ''Ho chiarito con Bakayoko. Mi spiace che per tutta la settimana si sia parlato più di quello successo con lui che della vittoria contro il Bologna ma ce la siamo cercata. Se ...

Serie A basket - niente da fare per l’Olimpia Milano : respinto il ricorso presentato contro la FIP e Pistoia : Il ricorso presentato dall’Olimpia Milano è stato respinto dal Collegio di Garanzia, presieduto da Vito Branca La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei ...

Milan - niente fratture per Lucas Biglia : le condizioni del centrocampista rossonero : Il club rossonero ha diramato una nota ufficiale in cui sottolinea come Biglia non abbia riportato fratture o lesioni dopo il colpo subito durante il match con il Bologna Sospiro di sollievo per il Milan, Lucas Biglia non ha riportato fratture o lesioni in seguito al colpo ricevuto nel corso del match con il Bologna, vinto 2-1 grazie ai gol di Suso e Borini. Spada/LaPresse Sostituito alla mezz’ora del primo tempo, l’argentino ...

Milan - Leonardo : “Senza Champions - niente investimenti” : Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, dopo la partita contro il Bologna, annuncia: “E’ vero che siamo in una situazione economica non semplice ma non c’è una smobilitazione in atto. Ovviamente non ci saranno grandi investimenti, siamo bloccati per la prossima estate. Chiaramente la qualificazione in Champions League indirizzerà tutto”. ”Se paragoniamo questo Milan a quello che vinceva tutto saremo sempre ...

Milan - Gattuso niente esonero. Resta ma... : MilanO - niente esonero. Rino Gattuso , per ora, Resta al Milan . Al termine in una riunione svolta in sede alla presenza del tecnico calabrese e dei dirigenti Maldini , Leonardo e Gazidis , il club ...

Niente paura adesso torna Vasco! Con sei concerti allo stadio San Siro di Milano - : Fare belle canzoni non basta più, devi saper fare spettacoli che portino gioia ed emozioni». Hai scelto il brano "Qui si fa la storia" per aprire i concerti. Perché? «A ottobre, quando ho iniziato a ...

On Air : Allegri : «Resto alla Juve - però...». Roma - niente sorpasso sul Milan : 'Ora speriamo nella mia Pasqua più bella' sorride Fognini, che dovrà sfidare il serbo Dusan Lajovic , numero 48 al mondo e al primo match per un titolo 1000 . di Enrico Sarzanini\Edipress

VAR PARMA Milan - ARBITRO VALERI/ Video - contatto Donnarumma-Ceravolo : niente rigore : Var PARMA MILAN, gli episodi discussi della partita arbitrata da VALERI: contatto tra Donnarumma e Ceravolo in area rossonera, nessun rigore.

Maglia Acerbi - niente provvedimenti per i 2 Milanisti : Nessun provvedimento disciplinare è stato preso dal giudice sportivo , che non ha accolto la richiesta della procura federale di utilizzare la prova tv , nei confronti dei giocatori milanisti Kessiè e ...

Milan-Lazio - niente squalifiche per la rissa : multati cinque giocatori : Gli strascichi di Milan-Lazio portano a sanzioni pecuniarie ma non a squalifiche o deferimenti: il Giudice Sportivo ha multato cinque giocatori per la rissa al termine della partita di sabato sera. ...

Milan-Lazio - niente prova tv per Kessie e Bakayoko : Kessie Bakayoko prova tv – La Lega Serie A ha diramato il comunicato ufficiale relativo all’ultimo weekend di campionato. Sotto la lente d’ingrandimento, in particolare, i fatti di Milan-Lazio. Al termine della gara i milanisti Kessie e Bakayoko hanno infatti mostrato la maglia di Acerbi alla Curva in segno di sfottò, e per loro era […] L'articolo Milan-Lazio, niente prova tv per Kessie e Bakayoko è stato realizzato da Calcio e ...