4 trattamenti che fanno le star prima dell’estate

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Idelleper prepararsi all'estatePer la pulizia profondaPer la pulizia profondaPer la pulizia profondaPer la pulizia profondaIl gesto di J beautyIl gesto di J beautyIdelleper prepararsi all'estateIl gesto di J beautyIl gesto di J beautyPer lo scrub corpo stile marocchinoPer lo scrub corpo stile marocchinoPer lo scrub corpo stile marocchinoPer lo scrub corpo stile marocchinoPer lo scrub corpo stile marocchinoPer nutrire i capelliPer nutrire i capelliPer nutrire i capelliPrepararsi al sole non è cosa da poco. Per assicurarsi di superare le estati bollenti degli ultimi anni con pelle e capelli indenni, meglio prendere alcune precauzioni. 1. Fare una pulizia profonda al viso, di quelle che tisentire leggera, che rimuovono impurità, pelle morta e sebo in eccesso, per preparare il viso al sole, evitare la comparsa di macchie e far durare più a lungo ...

CittadinaI : RT @sindelicato: Tre giudici contro Salvini. Si tratta di BREGGIA LUCIANA , BETTI MATILDE , TRIZZINO ROSARIA. Si credono al di sopra delle… - ClaraPorta4 : @luliluis È una donna alla ricerca infinita del NON INVECCHIARE. Tra trattamenti ed operazioni. Ho saputo che farsi… - _womenrule_ : RT @franciungaro: .@EliLillyItalia #liberalapelle, a breve il lancio del sito -