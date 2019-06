WWE vs AEW | ritorna la “guerra” tra federazioni nel wrestling?

laragnatelanews

(Di martedì 11 giugno 2019) In principio, furono gli anni ’80. Gli anni d’oro di un personaggio chiamato Terry Bollea, che tutti noi conosciamo come Hulk Hogan, che mandava in delirio con la sua “Hulkamania” folle intere di tutto il mondo, Italia compresa. Arrivano poi gli anni ’90 e con essi maggior violenza e maggior sangue, con minor copertura televisiva in Italia mentre negli Stati Uniti e in Canada andava in scena la Monday Night War tra le duepiù forti della disciplina di cui stiamo per parlare, la WWF (oggi WWE) in piena Attitude Era e la WCW. Con la ECW, la “terra dell’estremo” a fare da terzo incomodo. Con rappresentanti quali Stone Cold Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Bill Goldberg e Triple H. Poi gli anni 2000, la Ruthless Aggression Era, l’esplosione di nuove stelle come Batista, John Cena, Randy Orton e Brock Lesnar e il ritorno di fiamma in Italia per via delle messe in onda del ...

