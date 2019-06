Whirlpool | lavoriamo per non chiudere sito Napoli | si cerca soluzione condivisa

romadailynews

(Di martedì 11 giugno 2019) Roma – “In linea con il Piano Industriale firmato lo scorso ottobre, l’Azienda non intende procedere alla chiusura deldi, ma e’ impegnata a trovare unache garantisca la continuita’ industriale e i massimi livelli occupazionali del”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda.Emea “riconferma la centralita’ dell’Italia e la volonta’ di continuare a lavorare con tutte le parti coinvolte per trovare una. Nel corso dell’incontro al Ministero previsto per domani, 12 giugno, ci auspichiamo di poter iniziare il percorso con le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali volto a risolvere la vertenza”. L'articoloper non, siproviene da RomaDailyNews.

