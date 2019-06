Whirlpool | Di Maio a Rtl | “Azienda non ha rispettato i patti | firmo direttiva per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) “non ha tenuto fede aie si è rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli” e per questo il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di, ha annunciato a Rtl 102.5 che oggi firmerà “unaministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi, perché in Italia ci dobbiamo far rispettare”. Audio Rtl 102.5 Diai vertici: “Non voglio prese in giro. Non posso permettere che ci diciate ‘abbiamo scherzato'” L'articolo, Dia Rtl: “Azienda non haper revocare 15 milioni di incentivi statali” proviene da Il Fatto Quotidiano.

