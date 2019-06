Wall Street Journal | Il fratellastro di Kim Jong Un era un informatore della

Kim Jong-nam - il fratellastro di Kim Jong-un ucciso nel 2017 - era un informatore della CIA - scrive il Wall Street Journal : Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un, ucciso in Malesia il 13 febbraio del 2017, sarebbe stato un informatore della CIA, scrive il Wall Street Journal. Il giornale sostiene che ci fosse “un nesso” tra Kim

La carne vegetale che piace a Wall Street : L'ultima stella di Wall Street una società che produce cibo vegetariano che imita per aspetto, consistenza e sapore la carne, venduto nei supermercati negli stessi banchi della carne. Analisti e investitori si sono convinti che fra la popolazione americana la scelta di diete vegetariane registrerà una fortissima crescita nei prossimi anni, di conseguenza si sono buttati a mani basse a comprare le azioni della prima ...

Bloomberg e Wsj : «Fca ritira la proposta di fusione per Renault». A Wall Street titoli in calo : Fca ritira la proposta di fusione per Renault. Lo riportano l'agenzia Bloomberg e il Wall Street Journal citando alcune fonti. Fca ha ritirato la sua proposta su Renault dopo che il consiglio...

L'attesa sui tassi spinge Wall Street : 22.09 Chiusura in forte rialzo per Wall Street, spinta dalle aperture della Fed a un possibile taglio dei tassi di interesse. Il Dow Jones ha chiuso con un rialzo del 2,06% a 25.330,82 punti. Ancora meglio il Nasdaq che avanza del 2,65% mentre lo S&P mette a segno un progresso del 2,14%. Per quest'ultimo indice, in particolare, si tratta del maggior rialzo degli ultimi cinque mesi.

Inchiesta su Apple - Google - Amazon e Facebook : crollo a Wall Street : Anche Apple potrebbe finire nel mirino del Dipartimenento Giustizia Usa come Google. Lo spettro ha fatto improvvisamente accelerare al ribasso il titolo del produttore di iPhone, che al Nasdaq...

Wall Street - crollano le società del web : 22.57 Tonfo alla Borsa di New York per Apple, Amazon, Facebook e Google. La Silicon Valley è nel mirino delle autorità americane: si teme una raffica di indagini antitrust che starebbe intensificando i controlli sulle società 'Big Tech'. Google perde il 6,12%, Facebook il 7,51%, Amazon a -4,64% e Apple chiude a -1,01%. L'indice Dow Jones è rimasto pressoché stabile a +0,01% a 24.818 punti, mentre il Nasdaq dei titoli tecnologici ha perso ...

Gli Stati Uniti stanno per aprire un’indagine antitrust nei confronti di Google - dice il Wall Street Journal : Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta per avviare un’indagine antitrust nei confronti di Google, per quanto riguarda il suo motore di ricerca e la posizione dominante che ricopre in diversi altri settori. La notizia non è ancora ufficiale,

Wall Street - dazi spingono giù indici : 23.22 Chiusura in rosso per Wall Street sulla notizia dei nuovi dazi Usa su tutti i beni importati dal Messico. Lo S&P 500 ha perso l'1,31% a 2.752,26 punti mettendo a segno la peggiore performance da maggio del 2010. Il Dow Jones ha ceduto l'1,42% a quota 24.813,14, segnando il declino settimanale più ampio del 2019. Il Dow archivia il mese di maggio con una perdita del 6,69%, lo S&P 550 con un rosso del 6,58% e il Nasdaq del 7,93%.

Fiat Chrysler e Renault sarebbero in una fase di “trattative avanzate” per un’ampia collaborazione - scrivono il Financial Times e il Wall Street Journal : Financial Times e Wall Street Journal hanno scritto che le società Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Renault sarebbero in una fase di «trattative avanzate» per stringere legami sempre più stretti e affrontare insieme le «sfide strutturali che l’industria automobilistica globale deve

Weinstein - Wall Street Journal : “Pagherà 44 milioni di dollari per risarcire le sue vittime”. Ma restano i processi penali : Harvey Weinstein pagherà 44 milioni di dollari per risarcire le sue vittime. Secondo il Wall Street Journal, l’ex produttore di Hollywood accusato di molestie sessuali avrebbe raggiunto l’intesa con la procura di New York. Intesa che però deve essere ancora firmata. L’accordo riguarderebbe tutte le procedure civili intentate contro Weinstein, comprese quelle in Canada e nel Regno Unito. Nel patteggiamento da 44 milioni di dollari sono coinvolti ...