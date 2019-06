Volley femminile | Nations League 2019 Perugia abbraccia le azzurre | a caccia di punti

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) È ancora adella prima vittoria stagionale inper la Bulgaria che questa sera affronta l’Italia nel debutto del quarto concentramento della manifestazione itinerante targata Fivb. Si gioca al PalaBarton diche la prossima stagione tornerà ad ospitare la serie A1e le altre squadre in lizza sono la Corea del Sud e la Russia, in campo nel pomeriggio italiano. Mazzanti non cambia e punta su tutte le big che hanno fatto bene fino a questo momento conquistando sette successi contro due sole sconfitte, entrambe al tie break. Un ruolino di marcia che, se confermatio nelle prossime due tappe, porterebbe ledritte alla final six in Cina. Il primo impegno è contro una Bulgaria spuntata, che non ha mai vinto subendo ben nove sconfitte consecutive e che non può contare sulle sue giocatrici migliori, Vasilieva, punto di forza di Scandicci e in ...

