Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Bulgaria 3-0 | le pagelle delle azzurre

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre non fanno sconti a Perugia. La Final Six è a un passo : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria con un netto 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) e ha conquistato l’ottava vittoria su dieci partite giocate nella Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia chiudendo la contesa in 88 minuti di gioco, il risultato sembrava scontato alla vigilia visto che le ragazze del CT Davide Mazzanti affrontavano il fanalino di coda del prestigioso torneo ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel terzo set : 16-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-20 L’errore al servizio della Bulgaria e l’Italia conquista la sua ottava vittoria in Nations League 24-20 Il muro bulgaro sulla palla staccata da rete di Sylla 24-19 Out l’attacco di Sylla da zona 4 24-18 Vincente l’attacco di Sylla da zona 4 23-18 Out il servizio di Fahr 23-17 Chirichellaaaaaaaaa!!! La free ball 22-17 Muroooooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaa 21-17 Mano ...

LIVE Italia-Bulgaria 2-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Secondo set col brivido per le azzurre : 25-23 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Mano out di Sorokaite da seconda linea 5-6 Orro vincente di seconda intenzione 4-6 Vincente Chausheva. Bene la difesa della Bulgaria su Sorokaite 4-5 Mano out di Sylla che sta tenendo in piedi un’Italia non particolarmente determinata 3-5 Errore in fast di Chirichella 3-4 Ace G. Dimitrova. Pietrini in difficoltà in ricezione 3-3 In rete la battuta di Sorokaite 3-2 Ancora un fallo in palleggio ...

LIVE Italia-Bulgaria Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : serve una vittoria con vista sulla Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – La presentazione del concentramento di Perugia – Il programma completo della sfida Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, prima sfida della quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che vede le azzurre protagoniste questa settimana al PalaBarton di Perugia. Le due ...

Volley femminile - Nations League 2019. Perugia abbraccia le azzurre - a caccia di punti contro il fanalino di coda Bulgaria : È ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Nations League per la Bulgaria che questa sera affronta l’Italia nel debutto del quarto concentramento della manifestazione itinerante targata Fivb. Si gioca al PalaBarton di Perugia che la prossima stagione tornerà ad ospitare la serie A1 femminile e le altre squadre in lizza sono la Corea del Sud e la Russia, in campo nel pomeriggio italiano. Mazzanti non cambia e punta su tutte le big ...

Volley femminile - Nations League 2019. Perugia abbraccia le azzurre - a caccia di punti contro il fanalino di coda Bulgaria : È ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Nations League per la Bulgaria che questa sera affronta l’Italia nel debutto del quarto concentramento della manifestazione itinerante targata Fivb. Si gioca al PalaBarton di Perugia che la prossima stagione tornerà ad ospitare la serie A1 femminile e le altre squadre in lizza sono la Corea del Sud e la Russia, in campo nel pomeriggio italiano. Mazzanti non cambia e punta su tutte le big ...

Italia-Bulgaria Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 11 giugno si gioca Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Al PalaBarton di Perugia incomincia la quarta tappa del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale occupa attualmente il secondo posto in classifica generale con sette vittorie conquistate in nove partite giocate e va a caccia di un nuovo successo contro il fanalino di coda del torneo. Le azzurre scenderanno in campo con ...

Volley femminile - Nations League 2019. Azzurre a Perugia per chiudere la pratica final six : Bulgaria, Corea del Sud e Russia: a Perugia arrivano le ultime tre della graduatoria e l’Italia sogna la final Six della Nations League in Cina. Le Azzurre sono a quota 7 vittorie e 2 sconfitte quando mancano due concentramenti alla fine del cammino di qualificazione e dunque un altro tris di successi potrebbe aiutare la squadra di Mazzanti ad avvicinare il traguardo, ritenuto dal tecnico (ormai è evidente) passaggio fondamentale per la ...

Volley femminile - Nations League 2019. Azzurre a Perugia per chiudere la pratica final six : Bulgaria, Corea del Sud e Russia: a Perugia arrivano le ultime tre della graduatoria e l’Italia sogna la final six della Nations League in Cina. Le Azzurre sono a quota 7 vittorie e 2 sconfitte quando mancano due concentramenti alla fine del cammino di qualificazione e dunque un altro tris di successi potrebbe aiutare la squadra di Mazzanti ad avvicinare il traguardo, ritenuto dal tecnico (ormai è evidente) passaggio fondamentale per la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Perugia - torna Caterina Bosetti : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa della Nations League 2019 che andrà in scena al PalaBarton di Perugia dall’11 al 13 giugno. Le azzurre, seconde in classifica con sette vittorie all’attivo, affronteranno Bulgaria, Corea del Sud e Russia cioè le ultime tre formazioni in graduatoria: la nostra Nazionale andrà alla caccia di tre successi per avvicinarsi ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia su di giri - il gioco c’è. Secondo posto in classifica - corsa per la Final Six : Altre due vittorie incamerate nella terza tappa e Secondo posto in classifica generale con 7 successi all’attivo (22 punti), uno in meno della capolista Turchia. Questa è la situazione dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile dopo aver giocato nove partite sulle quindici in programma: mancano soltanto due “weekend” al termine della fase preliminare e la nostra Nazionale è in piena corsa per la ...

Volleyball Nations League Femminile – Seconda sconfitta per le azzurre : la Cina trionfa in rimonta : Volleyball Nations League: la Cina supera in rimonta l’Italia 3-2 Nella Volleyball Nations League è arrivata la Seconda sconfitta per la nazionale italiana Femminile, battuta oggi2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 24-26, 13-15) dalle campionesse olimpiche cinesi. Ancora una volta le ragazze di Mazzanti e la nazionale cinese hanno dato vita a una sfida spettacolare che si è conclusa al tie-break come la semifinale mondiale 2018. A differenza della ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 2-3 - le pagelle delle azzurre. Non bastano i 39 punti di Egonu - bene Sylla : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-2 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono fatte rimontare dal 2-0 a Hong Kong e si sono dovute arrendere contro le Campionesse Olimpiche. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8. Il voto è altissimo perché ha messo a segno addirittura 39 punti (50% in attacco, 4 muri e 6 aces) ma pesano tantissimo gli errori nel finale ...

Volley femminile - Nations Italia 2019 : Italia-Cina 2-3 - azzurre sconfitte in rimonta! Egonu (39 punti) e compagne sprecano : L’Italia pregusta a lungo una schiacciante vittoria contro la Cina nella Nations League 2019 di Volley femminile, vola agevolmente sul 2-0 e poi si trova a condurre in maniera convincente nel terzo e nel quarto set ma le Campionesse Olimpiche non mollano mai la presa e trascinano la contesa al tie-break. La nostra Nazionale si trova anche sul 13-11 ma poi si ferma nuovamente e finisce per perdere in maniera rocambolesca e inattesa dopo 129 ...