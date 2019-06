Virale il post su Laura Giuliani comunista | ma l’intervista al portiere dell’Italia è fake

“Cerco lavoro di fatica per mio figlio bocciato - pagamento anche con baratto” : il post Virale di un padre esasperato : E’ diventato virale sui social il post pubblicato sulla pagina Facebook “Cerco offro lavoro Monza e Brianza” da Salvatore, padre di un 16enne bocciato a scuola. «Cerco lavoro per mio figlio. Preferibilmente lavoro di fatica anche a 1 euro l’ora, per punizione a seguito di bocciatura. Solo periodo estivo. pagamento anche con baratto, del tipo lui lavora e io e mia moglie veniamo a mangiare (se si tratta di ristorazione)». ...

Candy-rae Fleur e il post diventato Virale su Instagram. Ecco chi è lady Blind - : Marco Gentile Candy-rae Fleur è la fidanzata di Daley Blind, difensore dell'Ajax e della nazionale olandese. Il suo ultimo post su Instagram è diventato presto virale Daley Blind è un difensore olandese cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, con cui ha fatto il suo esordio nel 2008, a 18 anni, e con cui h giocato sette stagioni fino al 2014-2015, con una sola piccola parentesi al Groningen nel 2009-2010. Blind è poi passato al ...

La foto diventata Virale nel giorno della Festa della Mamma : i teneri piedini di Archie postati da Meghan : E’ ufficialmente scoppiata l”Archie-mania’ nel giorno della Festa della Mamma: la dolce foto pubblicata su Instagram da Meghan Markle per celebrare la ricorrenza da madre, ha spopolato e raccolto in poche ore 560mila like. Si tratta di dettaglio dei piedini di Archie Harrison, il figlio appena nato di Meghan e Harry, delicatamente sorretti dalle mani della sua Mamma. Sullo sfondo un tributo alla principessa Diana, con un ...

Ilva - il video del professore che contesta Di Maio diventa Virale. M5s : “Tagliato ad arte - ecco la sua risposta” : “Ministro, mi guardi, il taglio delle emissioni non c’è stato e nessuna tecnologia è stata installata. Fate pubblicità ingannevole”. Tre giorni fa Luigi Di Maio, insieme a quattro ministri del M5s (Barbara Lezzi, Sergio Costa, Giulia Grillo e Alberto Bonisoli), ha convocato a Taranto il tavolo permanente per il Contratto istituzionale di Sviluppo. Il tavolo, in pratica, sull’ex Ilva e il futuro della città a cui siedono ...

Il post Virale di Katie : «Smettete di chiedere alle donne : “Quando fai un figlio?”» : L’uso della pillola anticoncezionale riduce la fertilità.Il peso non incide sulla possibilità di concepire. Fare uso di alcol non rende meno fertili.Fumare non diminuisce la fertilitàFare tanta attività fisica aumenta la fertilità. Il desiderio di un figlio, la delusione di non poterlo avere. E un dolore grande come tutto l’amore che saresti stata pronta a dare a quel bambino. Poi le domande degli altri, tante, troppe. «Quando diventi ...

Inps per la famiglia - la pagina Facebook diventa Virale per le risposte agli utenti sul Reddito di cittadinanza. 'Social media manager eroe ... : risposte secche e dirette, senz'altro poco 'istituzionali'. Come quando invita un utente a rivolgersi ai 'rappresentanti politici' per le sue considerazioni di rabbia, 'E' uno schifooo', aveva postato ...