Violenze sessuali su 3 nipotine | arrestato 71enne nel Brindisino

Savona - arrestato neurologo : Violenze sessuali su paziente 16enne : Federico Garau Il fermo, eseguito dagli agenti della squadra mobile, è stato effettuato questa mattina. Accusato di violenza sessuale, il medico Michele Giugliano si trova ora in attesa di giudizio È finito in manette a Savona un neurologo di 63 anni accusato di avere commesso violenza sessuale nei confronti di una sua giovane paziente, una ragazzina di 16 anni. Protagonista della vicenda il dottor Michele Giugliano, ex dirigente ...