Vieni da me | Caterina Balivo | “Attaccare gli altri è da poveretti!”

(Di martedì 11 giugno 2019)prima dida me: l’amaro sfogo sui social E’ da poco iniziata una nuova puntata dida me. E, giusto poco fa, ha deciso di scrivere un post su instagram, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di chi l’ha sempre criticata per via dei risultati altalenanti del suo programma. Cosa ha detto? Ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha scritto: “Cominciare una cosa nuova è un’impresa ardua…È tutto più semplice prendere già un pacchetto bello e fatto…Cosa ovvia, ma non per quelli che criticavano o scrivevano articoli contro…A tutti loro dico che la vita è bella breve e viverla per attaccare gliè davvero da poveretti…” Insomma pare davvero chedida me abbia comunque voluto sferrare una bella frecciata contro chi non ha mai speso parole al ...

carmenFashionCr : Caterina Balivo, bilancio su Vieni da me: lungo e amaro sfogo - CambiamentoDel : Ospite nella nuova diretta di 'Vieni da me', il talk-show condotto da Caterina Balivo, Katia Ricciarelli ha confess… - infoitcultura : Caterina Balivo, Samanta Togni si confessa a Vieni da Me -