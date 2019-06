VIDEO Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | esplode la cocca di Mauro Nespoli! L’Italia rischia

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Brividi per l’Italia aidicon l’arco che si stanno disputando a ‘s-Hertogenbosch. L’Italia ha affrontato la Malesia nei sedicesimi di finale del torneo a squadre, gli azzurri stavano dominando la terza volèe ed erano a un passo dal portarsi sul 4-2 quando all’improvviso è esplosa ladiNespoli. Era l’ultima freccia di quel turno, l‘Italia ha perso a causa di quel problema e si è trovata sotto per 4-2. Il nostro terzetto si è trovato con le spalle al muro ma sull’orlo del baratro i Campioni del Mondo in carica sono riemersi: hanno vinto la quarta volèe e poi si sono imposti allo spareggio per 27-26. Gli azzurri si sono qualificati agli ottavi di finale, domani affronteranno alla Cina in un match decisivo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito ilin cui il DTBerruto ...

