VIDEO Nuova Zelanda-Olanda 0-1 | Highlights | gol e sintesi Mondiali calcio femminile Le

Fear The Walking Dead 5 verso una nuova minaccia : Alicia e Morgan mossi dai sensi di colpa? (VIDEO) : La première di Fear The Walking Dead 5 non ha portato a casa i risultati sperati e, proprio come la serie madre, ha iniziato a calare negli ascolti, le cose miglioreranno a cominciare da domani quando la serie tornerà in onda negli Usa? I fan lo sperano mentre altri hanno già passato sotto esame il trailer e il primo sneak peek dell'episodio in cui il nostro gruppo continua le ricerche di Altea mentre una nuova minaccia incombe. Già nei ...

VIDEO trailer di Carnival Row - Orlando Bloom e Cara Delevingne si amano nella nuova serie Amazon Prime tra realtà e magia : Amazon Prime Video ha divulgato il primo Video trailer di Carnival Row, la nuova serie con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. Ambientato in un mondo fantasy vittoriano, l'attore della trilogia de I Pirati dei Caraibi interpreta un detective umano, Rycroft Philostrate, mentre la modella e star di Suicide Squad veste i panni di una fata di nome Vignette Stonemoss. I due intrecciano una relazione in un universo in cui la convivenza ...

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè : "Fuori dalla casa non sei amata" (VIDEO) : E' ancora scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', l'opinionista ha avuto modo di chiarirsi duramente con la gieffina a cui, in settimana, ha riservato una serie di post su Instagram non proprio lusinghieri. Grande Fratello 16, la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) prosegui la letturaGrande Fratello 16, ...

Carnival Row : teaser e poster della nuova serie Amazon Prime VIDEO : Amazon Prime Video annuncia che Carnival Row, la serie fantasy Amazon Original prodotta da Legendary Television con Orlando Bloom e Cara Delevingne, debutterà il 30 Agosto 2019. Disponibile inizialmente in versione originale in più di 200 paesi, la serie arrivarà in versione doppiata nell’arco dell’anno. Da oggi sono disponibili il primo teaser e la locandina. Carnival Row sarà una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano in cui vivono ...

Good Omens su Amazon Prime VIDEO il 31 maggio - dal creatore di American Gods arriva una nuova parabola sociale : Sbarca Good Omens su Amazon Prime Video: l'attesa miniserie britannico-statunitense basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990, "Buona Apocalisse a tutti!", arriva sulla piattaforma di streaming da oggi, 31 maggio. Sei episodi, dalla durata di 50-55 minuti ciascuno, per immergersi nel mondo creato da Gaiman, autore e sceneggiatore televisivo. Il romanzo originale è una commedia metafisica sull'Apocalisse, nonché una parabola ...

Etna - nuova eruzione : doppia colata/ VIDEO - aeroporto Catania resta operativo : Etna, nuova eruzione: doppia colata nella notte, il Video. Nessuna emissione di cenere vulcanica, aeroporto di Catania resta operativo.

Nuova serie per Jake Johnson di New Girl - nel cast di Stumptown al fianco di Cobie Smulders (VIDEO trailer) : Arriva il primo importante ruolo per Jake Johnson di New Girl dopo la fine della sitcom di cui è stato protagonista per sette stagioni al fianco di Zoey Deschanel: l'attore si è unito al cast della Nuova serie della ABC Stumptown, al fianco dell'attrice Cobie Smulders. Johnson è stato chiamato a sostituire il collega Mark Webber, che aveva assunto il ruolo di Gray McConnell nell'episodio pilota. Oltre alla protagonista Cobie Smulders figurano ...

Ecco la nuova Ferrari Sf90 - il VIDEO di debutto della prima ibrida del Cavallino rampante : “Prestazioni mai viste” : Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida Phev (‘Plug-in Hybrid Electric Vehiclè) di serie, la Sf90 Stradale. La nuova Ferrari Sf90 Stradale, spiega il Cavallino, “è una vettura estrema in ogni sua parte e rappresenta una svolta epocale, perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie”. La supercar ha 1000 cv di potenza massima, un ...

Bittersweet - Ingredienti d'amore - ecco la nuova soap turca di Canale 5 (VIDEO) : Sarà il nuovo Cherry Season? Di sicuro, Bittersweet, la nuova soap turca che Canale 5 manderà in onda in daytime a giugno (manca ancora la data ufficiale, ma sembra molto probabile che il debutto sia il 10 giugno 2019), ha tutte le carte in regola per bissare il successo della soap che l'ha preceduta nella stessa fascia oraria fino a due anni fa.In comune con Cherry Season, Bittersweet (titolo originale "Dolunay") non ha solo il Paese di ...

Ferrari - Primi teaser della nuova sportiva - VIDEO : L'appuntamento è fissato per domani, 29 maggio, quando la Ferrari svelerà a Maranello una nuova sportiva, probabilmente ibrida. Per ufficializzare la data di presentazione della nuova supercar la Casa del Cavallino ha diramato un'immagine e un VIDEO teaser sui propri canali social, accompagnata dalla frase "dare to imagine", ovvero "osa immaginare". Spazio all'elettrificazione? Secondo le prime indiscrezioni non è da ...

Wanda Nara ci ricasca : pubblicato nuovamente il VIDEO hot in camerino : Wanda Nara ormai senza freni. Negli ultimi giorni la moglie dell’attaccante Mauro Icardi si è scatenata con un video hot in camerino che ha fatto in breve tempo il giro del web, è stato pubblicato sui social e condiviso da tanti utenti, è diventato quindi virale. Lo spacco è evidente e l’incidente hot inevitabile, i social si sono scatenati. Adesso la wag ci ricasca, la showgirl argentina ha deciso di accontentare tutti i suoi ...

Salvini a CorriereLive : «Non c’è nuova Tangentopoli Se vinciamo la Tav si fa» VIDEO : Il ministro dagli studi di Milano: «Se la Lega prende tanti voti significa che le infrastrutture gli italiani le vogliono. Il mio avversario è il Pd, sono contentissimo se il M5S andrà bene. Non mi lascio con Di Maio, ma certo bisogna essere in due...»

La nuova strategia di GameStop per sopravvivere alla crisi dei VIDEOgiochi “fisici” : GameStop non lascia e, se non raddoppia, quantomeno rilancia. La più importante catena di rivendita di videogiochi e console al mondo è infatti in questo periodo storico chiamata a una sfida che, senza esagerare, si può definire epocale. L'anno fiscale 2018 si è chiuso per il colosso americano, con una forte presenza anche in Italia, con un rosso di 673 milioni di dollari , in gran parte dovuto al crollo delle vendite dei videogiochi ...